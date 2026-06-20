بالفيديو.. منتخب الجزائر يكثف تحضيراته استعدادا لمباراة الأردن

دخل المنتخب الجزائري مرحلة الجدية الكاملة في تحضيراته للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الأردني، المقررة الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم عام 2026، وذلك في لقاء يكتسي أهمية كبيرة لكلا المنتخبين بعد بدايتهما المتعثرة في البطولة.

وشهدت الساعات الماضية تداول مشاهد من الحصة التدريبية التي خاضها منتخب الجزائر في مجمع "روك تشالك بارك" بمدينة لورانس التابعة لولاية كانساس الأمريكية، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والبدنية في محاولة لتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الأولى.

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وتعكس الأجواء داخل المعسكر الجزائري حجم التركيز والرغبة في تجاوز خيبة البداية، خاصة أن المنتخب بات مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على حظوظه في بلوغ الدور المقبل.

تصحيح المسار بعد خسارة قاسية

وكان المنتخب الجزائري قد استهل مشواره في البطولة بخسارة ثقيلة أمام المنتخب الأرجنتيني بـ 3 أهداف دون مقابل، وهي نتيجة وضعت "محاربي الصحراء" تحت ضغط كبير مبكرا في منافسات المجموعة.

وأظهرت المباراة الأولى العديد من النقاط التي يسعى الجهاز الفني لمعالجتها قبل المواجهة المقبلة، سواء على مستوى التنظيم الدفاعي أو الفاعلية الهجومية، في ظل الحاجة الملحة لحصد النقاط الثلاث.

ويعلم المنتخب الجزائري أن أي تعثر جديد قد يعقد مهمته بشكل كبير ويجعل فرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل أكثر صعوبة، وهو ما يضاعف أهمية المواجهة المقبلة.

الأردن والجزائر.. مواجهة التعويض

ولن تكون مهمة الجزائر سهلة أمام المنتخب الأردني، الذي يدخل اللقاء بدوره باحثًا عن استعادة التوازن بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام منتخب النمسا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.

وتحمل المباراة طابعا عربيا خالصا، إذ تجمع بين منتخبين يطمحان إلى تعويض خسارة البداية والتمسك بآمالهما في الاستمرار ضمن دائرة المنافسة.

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ومن المنتظر أن تشهد المواجهة صراعا قويا داخل المستطيل الأخضر، في ظل إدراك الطرفين أن نتيجة المباراة قد تلعب دورا حاسما في رسم ملامح المنافسة داخل المجموعة خلال الجولتين المتبقيتين.

تمثل مواجهة الأردن فرصة ثمينة للمنتخب الجزائري من أجل استعادة الثقة والعودة إلى سكة النتائج الإيجابية، خاصة أن الفوز سيعيد "الخضر" إلى دائرة المنافسة ويمنحهم دفعة معنوية كبيرة قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

كما يأمل الجهاز الفني في أن ينعكس العمل الذي جرى خلال الأيام الماضية على أداء الفريق داخل الملعب، وأن يظهر اللاعبون بصورة مختلفة تعكس الإمكانات الحقيقية للمنتخب الجزائري.

الأنظار تتجه إلى الموقعة العربية

ومع اقتراب موعد اللقاء، تتجه أنظار الجماهير العربية نحو مواجهة تحمل الكثير من الندية والإثارة بين منتخبين لا يملكان خيارًا سوى البحث عن الانتصار.

وبين رغبة الجزائر في تجاوز آثار السقوط أمام الأرجنتين، وطموح الأردن في التعويض بعد خسارة النمسا، تبدو المباراة مرشحة لتكون واحدة من أكثر مواجهات الجولة الثانية أهمية، ليس فقط على مستوى المجموعة العاشرة، بل أيضًا لما تحمله من قيمة معنوية كبيرة للكرة العربية في كأس العالم عام 2026.