بالفيديو.. المغرب يقتحم قائمة الخمسة الكبار في تصنيف الفيفا

واصل المنتخب المغربي الأول لكرة القدم تسطير الأمجاد وكتابة التاريخ، محققاً قفزة استثنائية في التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك إثر فوزه الثمين على نظيره الإسكتلندي ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

حقق "أسود الأطلس" انتصاراً صعباً وهاماً بنتيجة (1-0) على منتخب إسكتلندا في المباراة التي احتضنتها مدينة بوسطن مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

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وتقمص النجم إسماعيل صيباري دور البطولة المطلقة، بعدما نجح في هز الشباك الإسكتلندية مسجلاً هدف اللقاء الوحيد بعد مرور 70 ثانية فقط من انطلاق صافرة البداية، ليدون اسمه بأحرف من ذهب كصاحب أسرع هدف عربي في تاريخ بطولات كأس العالم.

المغرب يقتحم قائمة الخمسة الكبار

اقتحام قائمة "الخمسة الكبار" انعكس هذا الانتصار المونديالي بشكل مباشر ومؤثر على موقع المغرب في التصنيف العالمي المباشر (أثناء البطولة)؛ إذ ارتقى المنتخب ليحتل المركز الخامس عالمياً برصيد 1769 نقطة، وفقاً لما نقله موقع "البطولة" المغربي عن آخر تحديثات الفيفا.

وبهذا الرصيد، تفوق المغرب على قوى كروية عالمية كبرى، متجاوزاً منتخب البرتغال الذي تراجع للمركز السادس بـ 1755 نقطة، ومنتخب هولندا الذي حل سابعاً بـ 1749 نقطة. وكان المنتخب المغربي قد قفز للمركز السادس عالمياً في وقت سابق من الأسبوع، عقب فرضه التعادل الإيجابي (1-1) على المنتخب البرازيلي في الجولة الافتتاحية.

واقترب المنتخب المغربي -صاحب المركز الرابع في مونديال قطر 2022- من التأهل للأدوار الإقصائية محققا وصافة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف خلف البرازيل التي فازت 3-صفر على هايتي.

وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:

البرازيل: 4 نقاط (المركز الأول).

المغرب: 4 نقاط (المركز الثاني).

إسكتلندا: 3 نقاط (المركز الثالث).

هايتي: بلا نقاط (المركز الرابع وتأكد خروجها من الدور الأول).