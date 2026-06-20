الاتحاد الإيراني يصعّد: ما نتعرض له "حلقة مظلمة" في تاريخ كأس العالم

اعتبر الأمين العام للاتحاد الإيراني لكرة القدم هدايت مومبيني، أن المعاملة التي تتلقاها إيران تشكّل "حلقة مظلمة" في تاريخ كأس العالم، مشددا الجمعة على ذلك بعد تقديم طعن لدى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) احتجاجا على "القيود" التي تحد من دخول بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة.

ومنذ بداية البطولة، يقيم المنتخب الإيراني في مدينة تيخوانا المكسيكية بعد عدم منح نحو 12 عضوا من جهازه تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، ما جعلهم يشعرون بسوء المعاملة.

وأعلن الخميس تقديم شكوى احتجاجا على السماح له بدخول الولايات المتحدة فقط عشية مبارياته الثلاث في دور المجموعات، بدلا من يومين قبلها، وهو ما يشكّل عقبة، بحسبه، تمنعه من الاستعداد بشكل مريح لمباراته المقبلة ضد بلجيكا الأحد.

وقال مومبيني خلال حصة تدريبية للفريق الجمعة في تيخوانا: "إنه حقا افتقار إلى اللعب النظيف، ولا يحترم قواعد ومعايير فيفا".

وأضاف: "الذين لا يستطيعون تطبيق قواعد فيفا لا ينبغي لهم استضافة البطولات، ولا ينبغي لفيفا اختيارهم كدول مضيفة"، معتبرا أن المعاملة التي تتلقاها إيران من الولايات المتحدة تمثل "حلقة مظلمة في التاريخ الحديث لكأس العالم".

وتُعد كأس العالم 2026 التي تُنظم بشكل مشترك بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة، الأولى في تاريخ اللعبة التي تكون فيها دولة مضيفة في حالة حرب مع دولة مشاركة.

لكن واشنطن التي وقّعت مؤخرا اتفاقا أوليا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، تؤكد أنه كان مقررا دائما أن تدخل إيران إلى الولايات المتحدة عشية مبارياتها فقط.

وقال أندرو جولياني رئيس فريق البيت الأبيض المكلف بتنظيم المونديال الجمعة خلال مؤتمر صحافي في سياتل "لقد تم الاتفاق على ذلك مع المنتخب الإيراني وفيفا منذ أسابيع، وتمت مناقشته منذ أشهر".

تعديلات مرتقبة

غير أن المسؤول الأمريكي لم يغلق الباب أمام إدخال تعديلات على المباراة الثالثة لإيران المقررة في سياتل في 26 يونيو/حزيران.

إعلان

وأضاف في تصريح لصحيفة "دايلي تلغراف" (Daily Telegraph): "كل شيء يتغيّر باستمرار، ويمكننا مناقشة ذلك، ونحن بالطبع نريد ضمان اللعب النظيف على أرضية الملعب"، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترمب "يريد التأكد من أن هذه البطولة تحترم تكافؤ الفرص".

ويصل المنتخب البلجيكي إلى لوس أنجليس الجمعة، في حين لن يُسمح للإيرانيين بالوصول إلى المدينة إلا يوم السبت.

لكن وفقا للوائح الرسمية لهذه النسخة من كأس العالم، فإن هذه الحالة تُعد استثناء أكثر منها قاعدة.

وتنص اللوائح التي نشرها فيفا في مايو/أيار على أن "كل فريق سيتنقل من معسكره الأساسي إلى ملعب المباراة عشية يوم اللقاء، وفي حالات استثنائية قبل يومين من المباراة، وسيعود إلى معسكره الأساسي بعد المباراة في اليوم عينه أو في اليوم التالي".

وكان المنتخب الإيراني وصل إلى لوس أنجليس قبل يوم من مباراته الأولى التي تعادل فيها مع نيوزيلندا 2-2.