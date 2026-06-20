رياضة|كأس العالم 2026

بعد سقوط "تسفاير" بمباراة أمريكا وأستراليا.. ماذا يحدث إذا أُصيب الحكم في كأس العالم؟

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بعد سقوط "تسفاير" بمباراة أمريكا وأستراليا.. ماذا يحدث إذا أُصيب الحكم في كأس العالم؟
لاعب أسترالي يحاول عمل إطالة لربلة الساق للحكم الألماني تسفاير (الفرنسية)
ناصر صادق
Published On 20/6/2026
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آخر تحديث: 10:33 (توقيت مكة)

تسبب سقوط الحكم الألماني فيليكس تسفاير مصابا في الدقائق الأخيرة لمباراة أمريكا وأستراليا في الجولة الثانية لكأس العالم 2026 لكرة القدم في طرح سؤال عن بديل الحكم إذا أصيب أو لم يستطع استكمال إدارة المباراة لأي سبب، وهو ما سنجيب عنه من خلال قانون كرة القدم ولوائح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأمريكي 2-صفر، لكن سقوط الحكم والمشروب الذي تناوله من الحكم الرابع خطف الأضواء في المباراة لأنه نادرا ما يحدث في الملاعب ولا سيما مباريات كأس العالم.

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وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بديل الضائع أصيب الحكم الألماني بتقلص في ربلة الساق اليسرى (السمانة) ليسقط على أرض الملعب ويتدخل بعض اللاعبين لعمل إطالة عضلية له قبل أن يتدخل مساعده.

وعادة تحدث التقلصات بسبب الجهد الزائد وقد يكون سببها عدم الاستشفاء الجيد أو النوم للساعات المطلوبة للرياضي.

Referee Felix Zwayer, of Germany, gets medical advice during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren)
تسفاير يجري إطالة للعضلة حتى يزيل التقلص العضلي (أسوشيتد برس)

ماذا يحدث إذا أُصيب الحكم في كأس العالم؟

ولم تفرض المادة السادسة (حكام المباراة الآخرين) الصادرة عن مجلس التشريع الدولي "إيفاب" (IFAB) بديلا محددا للحكم إذا أصيب أو لم يستطع إكمال المباراة لأي سبب، ونصت بوضوح على أن "قواعد المسابقة هي من يجب أن يحدد من يحل محل مسؤول المباراة الذي لا يستطيع استكمال اللقاء". وهنا يأتي دور اللوائح التنظيمية الخاصة بكأس العالم لتفعيل هذا البند.

وبحسب اللوائح التنظيمية التي وضعها الفيفا لإدارة مباريات كأس العالم، فإنه إذا عجز حكم الساحة عن مواصلة مهامه، تنتقل المسؤولية تلقائيا وبشكل فوري إلى "الحكم الرابع".

ولهذا تحرص لجنة الحكام بالفيفا في كأس العالم على أن يكون الحكم الرابع الذي تعينه في كل مباراة في نفس كفاءة حكم الساحة تقريبا.

SEATTLE, WASHINGTON - JUNE 19: Referee Felix Zwayer is helped stretching his leg after cramping during the FIFA World Cup 2026 Group D match between USA and Australia at Seattle Stadium on June 19, 2026 in Seattle, Washington. Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
الحكم المساعد شارك أيضا في عمل إطالة لربلة ساق تسفاير (الفرنسية)

لا تكتفي لوائح الفيفا لكأس العالم باستبدال حكم الساحة فقط بل تعالج الفراغ الذي يتركه الحكم الرابع بعد نزوله بديلا للحكم في الملعب. إذ تفرض وجود "حكم ساحة مساعد احتياطي" ضمن الطاقم، وتنحصر مهمته في القيام بمهام الحكم الرابع (كإدارة المنطقة الفنية وضبط التبديلات ولوحات الوقت)، لضمان عدم تأثر التنظيم الإداري للمباراة بأي شكل.

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أما إذا أصيب الحكم المساعد فيحل مكانه الحكم المساعد الاحتياطي الذي تعينه لجنة الحكام بالفيفا أيضا في كل مباراة بالمونديال.

المصدر: الجزيرة

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