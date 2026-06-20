"مرشح للفوز بكأس العالم".. إشادات واسعة بمنتخب المغرب بعد الفوز على إسكتلندا

حظي المنتخب المغربي بإشادة واسعة من إعلاميين وناشطين رياضيين عقب انتصاره اليوم السبت على نظيره الإسكتلندي بهدف نظيف، في ثاني جولات كأس العالم 2026.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 4 نقاط، بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام البرازيل، ليقترب من التأهل إلى دور الـ32.

إشادات واحتفاء إعلامي عربي

أشاد المعلق العماني خليل البلوشي عبر حسابه على منصة "إكس" بأداء الفريق قائلاً: "حضور كبير من أسود الأطلس أمام المنتخب الاسكتلندي، مباراة لم تكن سهلة لكن المنتخب المغربي عرف كيف يتعامل مع تفاصيلها ونجح في حصد ثلاث نقاط ثمينة تؤكد قوة هذا الجيل وثقته بنفسه، انتصار مهم يقرب المغرب أكثر من التأهل لدور القادم ويؤكد أن أسود الأطلس حاضرون للمنافسة بقوة".

من جانبه، كتب الإعلامي القطري خالد جاسم عبر "إكس": "العبوا العبوا العبوا يا ولاد المغرب بالروح والنية تجيبوها عالمية.. البرازيل ماقدرت.. اسكتلندا ماقدرت.. أسود الأطلس فوق الكل بمجموعتهم.. صيباري حسمها بصاروخ في الشباك.. واللي يبي الصدارة.. يمر من المغرب أول".

تفوق تكتيكي وروح قتالية مستمرة

ونشر الصحفي المغربي أشرف بن عياد مقطع فيديو أثنى فيه على أسود الأطلس وأدائهم المميز أمام اسكتلندا، واستمرار الروح القتالية التي ظهر بها الفريق منذ مواجهة البرازيل.

كما كتب الإعلامي الرياضي حسين ياسين، عبر منصة إكس، قائلا: "مبروك للمغرب، منتخب يرفع رأس عشاقه عالياً وكذلك طموحاتهم أيضاً".

عمل تراكمي لمرشح لكأس العالم

ووصف الناشط الرياضي طلحة أحمد أداء المنتخب بالمنظم والمقنع، مغردا: "إلى الدور الثاني… والمغرب أول منتخب عربي يحجز مقعده في الأدوار الإقصائية، شخصية قوية، أداء مقنع، وتنظيم مميز طوال المباراة. ورغم أن الانتصار جاء بفارق هدف واحد فقط، إلا أن المستوى الذي قدمه أسود الأطلس كان أكبر من النتيجة المغرب يواصل تأكيد أنه أحد أقوى المنتخبات في البطولة، ويبعث برسالة واضحة إلى جميع منافسيه. ألف مبروك للمغرب وجماهيره هذا التأهل المستحق".

وأرجع ناشط رياضي تفوق المنتخب إلى العمل التراكمي والبنية التحتية للمنظومة الكروية المغربية، قائلا: "المنتخب المغربي انتقل من مرحلة منتخب طموح مستضعف إلى مرحلة منتخب كبير مرشح، سنوات من العمل الرياضي المتكامل في البنية التحتية لكرة القدم في المغرب طورت كل شيء في المنظومة الكروية.. المغرب أصبح منتخباً كبيراً ويتعامل على أنه بالفعل منتخب كبير، ووصوله بعيداً في الأدوار الإقصائية هو شيء متوقع وليس حدثاً مفاجئاً لجميع المتابعين".

وفي ذات السياق، أكد ناشط آخر على القوة الذهنية والبدنية للفريق قائلا: "جيل المغرب ده من أقوى الأجيال في تاريخ أفريقيا، مفيش منتخب وصل قبل كده لليفل منتخبات أوروبا، وبيواجهوهم بند بند ورايحين هدفهم فعلاً نهائي كأس العالم ومصدقين بده.. محمد وهبي المدير الفني للمغرب كسب كأس العالم للشباب وشكله ناوي يكسب كأس العالم السنة دي بجد".