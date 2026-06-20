برؤية وهبي وهدف مونديالي تاريخي.. صيباري الوجه الجديد لجيل الحلم المغربي

مع انطلاق كأس العالم 2026، تحول اسم المهاجم المغربي إسماعيل صيباري إلى أحد أبرز وجوه البطولة. فبعد أن خطف الأضواء بهدفه في شباك البرازيل في افتتاحية "أسود الأطلس"، عاد اللاعب ليؤكد مكانته بين نجوم المونديال بتسجيله اسمه في سجلات التاريخ العربي.

وفي مواجهة اسكتلندا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، لم يحتج صيباري سوى دقائق معدودة ليهز الشباك، مستغلاً تمريرة متقنة من براهيم دياز قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت المرمى. ذلك الهدف لم يمنح المغرب أفضلية مبكرة فحسب، بل حمل قيمة تاريخية أيضاً، بعدما أصبح أسرع هدف يسجله لاعب عربي في تاريخ نهائيات كأس العالم.

وبين هدف في مرمى البرازيل ورقم قياسي أمام اسكتلندا، يواصل صيباري كتابة قصة استثنائية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكداً أنه أحد أبرز الرابحين من النسخة الحالية، وأحد الأسماء التي باتت الجماهير المغربية تعقد عليها آمالاً كبيرة في رحلة "أسود الأطلس" نحو الأدوار المتقدمة.

وهبي يعيد إكتشاف صيباري

لم يسبق لإسماعيل صيباري اللعب كرأس حربة مع منتخب المغرب قبل كأس العالم لكرة القدم، لكنه استغل الفرصة بشكل رائع وسجل هدفين في البطولة.

وحصل نجم أيندهوفن، على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي فاز فيها المغرب 1-صفر على اسكتلندا ليقترب الفريق القادم من شمال أفريقيا من بلوغ دور 32.

والهدف الحاسم الذي سجله صيباري في مرمى اسكتلندا، بعد 71 ثانية من البداية، جعله ثاني لاعب أفريقي بعد المصري محمد صلاح يسجل في أول مباراتين له في كأس العالم.

ويعود الفضل في الطفرة التهديفية التي يعيشها صيباري مؤخرا إلى المدرب محمد وهبي، الذي جعله يشغل مركز المهاجم الصريح بعدما كان يلعب كصانع لعب أو جناح مع وليد الركراكي مدرب المغرب السابق.

وسجل صيباري (25 عاما)، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الهولندي الموسم الماضي، سبعة أهداف فقط في أول 28 مباراة دولية خاضها لكنه سجل أربعة أهداف في أخر أربع مباريات.

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واستغل وهبي سرعة صيباري وقدرته على الانطلاق خلف الدفاع، مثلما فعل عندما سجل في البرازيل بعدما انطلق داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة بهدوء من فوق الحارس أليسون.

"سأحرز هدفا"

فشل صيباري في التسجيل خلال موسمه الأول في الدوري الهولندي مع أيندهوفن، إذ خاض 17 مباراة في موسم 2022-2023 الذي عانى فيه من الإصابات. ومع ذلك ساعدته هذه التجربة على اكتساب مزيد من الهدوء أمام المرمى.

وقال صيباري في مقابلة بثتها قناة أيندهوفن على يوتيوب عام 2023 "في البداية، كنت أفكر: ‘يجب ألا أهدر هذه الفرصة’. أما الآن فأنا أفكر في: ‘سأحرز هدفا'".

وقد انعكس هذا التقدم على إحصاءاته، إذ سجل 15 هدفا في 27 مباراة بالدوري الهولندي الموسم الماضي، مما ساعد أيندهوفن على الفوز باللقب للمرة الثالثة تواليا.

وقضى صيباري جزءا كبيرا من مسيرته في التكيف مع مجتمعات جديدة. حيث وُلد في تيراسا بإسبانيا وانتقل مع عائلته إلى بلجيكا وعمره ست سنوات وتدرج في الأندية المحلية قبل الانضمام إلى أكاديمية أندرلخت عام 2013.

ورغم أن فترة وجوده في أندرلخت لم تدم سوى عامين بعد الاستغناء عنه لتراجع مستواه قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد، إلا أنها كانت فترة مهمة في تكوين شخصيته. وقال لاحقا "لقد حفزني ذلك على العمل بجدية أكبر".

تمثيل المغرب ونداء القلب

كان صيباري مؤهلا لتمثيل إسبانيا، حيث وُلد، وبلجيكا، حيث يحمل الجنسية، والمغرب. ومع ذلك، لم يفكر أبدا في اللعب لأي منتخب أخر غير "أسود الأطلس".

وقال صيباري "عندما تختار منتخبا وطنيا، يجب أن يكون ذلك نابعا من القلب. لا ينبغي أن يكون قرارا يتعلق بالمكان الذي ستحظى فيه بفرص أكثر. أنت تمثل بلدا بأكمله، لذلك يجب أن تلعب بقلبك".

وكشف أيضا أن روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا السابق حاول إقناعه باللعب للمنتخب، لكنه لم يفكر كثيرا في التزامه تجاه المغرب.

ويأمل صيباري الآن في تكرار إنجاز المغرب بالوصول إلى قبل النهائي مثل نهائيات 2022، مدفوعا بالروح التي تسود داخل الفريق.

وقال "لدينا جميعا نفس الهدف، ونفس الحلم. حتى خارج الملعب، نضحك معا ونتحدث معا ونعمل معا. نحن كالعائلة".

مكانة مميزة مع "أسود الأطلس"

احتفل لاعبو المنتخب المغربي بزميلهم إسماعيل صيباري، في مشهد لافت عقب انتهاء مباراة أسكتلندا، بعد تسجيله هدف الفوز، صباح اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2026.

وأظهر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب المغربي، عبر انستغرام، تجمع لاعبي "أسود الأطلس" في دائرة يتوسطهم المدير الفني محمد وهبي، قبل أن يلتفوا حول صيباري ويحتفلوا معه بالهدف الذي منح المغرب ثلاث نقاط ثمينة.

صيباري.. نقلة جديدة مرتقبة

حتى قبل خوضه للمونديال كان إسماعيل صيباري أحد أبرز نجوم الدوري الهولندي الممتاز خلال الموسم الماضي، حيث لفت الأنظار بأدائه المميز، ما جعله محل اهتمام كبار الأندية الأوروبية.

ووفقا للتقارير يستعد نادي بايرن ميونيخ لإتمام صفقة بارزة خلال سوق الانتقالات، بضم جناح نادي بي إس في آيندهوفن، اللاعب المغربي إسماعيل صيباري، الذي وافق مبدئيا على عقد انتقال تبلغ قيمته 55 مليون يورو (نحو 59.4 مليون دولار).

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ومن المنتظر أن يوقع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما عقدا طويل الأمد مع بايرن ميونيخ يمتد حتى صيف عام 2031، بحسب ما أورده موقع "فوتبول إنترناشونال"، في ظل تحرك سريع من إدارة النادي البافاري لحسم الصفقة قبل دخول أطراف منافسة.

كما تم الاتفاق على أن يخضع اللاعب للفحص الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أكده الصحفي فابريزيو رومانو، مشيرا إلى أن وجود طبيب بايرن ميونيخ مع المنتخب الألماني في الولايات المتحدة سهّل هذه الترتيبات، ما يسمح بإتمام الإجراءات النهائية دون الحاجة إلى سفر اللاعب إلى مدينة ميونيخ في الوقت الحالي.