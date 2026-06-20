صيباري يسجل أسرع هدف عربي في تاريخ المونديال ويكسر رقم زياش

سجّل اللاعب المغربي إسماعيل صيباري هدفاً بعد دقيقة و10 ثوان من مباراة منتخب بلاده أمام اسكتلندا ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العالم 2026، ليحطم رقم مواطنه حكيم زياش ويصبح صاحب أسرع هدف في تاريخ مشاركات المنتخبات العربية في نهائيات المونديال.

وكان زياش في طليعة أسرع المسجلين بهدفه في مرمى كندا في مونديال 2022 في قطر بعد 3.30 دقيقة في المباراة التي انتهت بفوز أسود الأطلس 2-1، ويأتي في المركز الثالث السعودي سعيد العويران بهدفه الأسطوري في مرمى بلجيكا في مونديال 1994، يليه مواطنه سامي الجابر في نفس المونديال بهدف هز شباك المغرب في الدقيقة السابعة.

أسرع 10 أهداف في تاريخ كأس العالم

تعتبر هذه الأهداف هي الأسرع على الإطلاق في تاريخ البطولة منذ انطلاقها:

1- هاكان شوكور – تركيا

11 ثانية – ضد كوريا الجنوبية (2002)

النتيجة: تركيا 3-2 كوريا الجنوبية

2- فاكلاف ماشيك – تشيكوسلوفاكيا

15 ثانية – ضد المكسيك (1962)

النتيجة: المكسيك 3-1 تشيكوسلوفاكيا

3 – إرنست ليهنر – ألمانيا

25 ثانية – ضد النمسا (1934)

النتيجة: ألمانيا 3-2 النمسا

4- براين روبسون – إنكلترا

28 ثانية – ضد فرنسا (1982)

النتيجة: إنكلترا 3-1 فرنسا

5- كلينت ديمبسي – الولايات المتحدة

30 ثانية – ضد غانا (2014)

النتيجة: الولايات المتحدة 2-1 غانا

6- برنار لاكومب – فرنسا

31 ثانية – ضد إيطاليا (1978)

النتيجة: فرنسا 2-1 إيطاليا

7- أرني نايبيرغ – السويد

35 ثانية – ضد المجر (1938)

النتيجة: السويد 8-0 المجر

7- إميل فينانت – فرنسا

35 ثانية – ضد بلجيكا (1938)

النتيجة: فرنسا 3-1 بلجيكا

8- فلوريان ألبرت – المجر

50 ثانية – ضد بلجيكا (1962)

النتيجة: المجر 3-1 بلجيكا

8- أدالبرت ديشو – رومانيا

50 ثانية – ضد بيرو (1930)

النتيجة: رومانيا 3-1 بيرو

8- سيونغ-زين باك – كوريا الشمالية

50 ثانية – ضد البرتغال (1966)

النتيجة: البرتغال 5-3 كوريا الشمالية

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9- سيلسو أيالا – باراغواي

52 ثانية – ضد إسبانيا (1998)

النتيجة: إسبانيا 0-0 باراغواي

10- ماتياس يورغنسن – الدنمارك

55 ثانية – ضد كرواتيا (2018)

النتيجة: الدنمارك 1-1 كرواتيا (4-3 بركلات الترجيح)