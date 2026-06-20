أنشيلوتي يتحدث عن إصابة رافينيا أمام هايتي ويكشف تفاصيل عودة نيمار

في أول تعليق له بعد الفوز على هايتي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من كأس العالم 2026، أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن المباراة لم تكن سهلة رغم الفوارق الفنية بين المنتخبين، مشددا على ضرورة التعامل مع جميع المنافسين بنفس الجدية.

وقال المدرب الإيطالي إن تركيز "السيليساو" منصب حاليا على مواجهة إسكتلندا المقبلة، قبل التفكير في حسابات المجموعة وترتيبها النهائي.

إصابة رافينيا

وتحدث أنشيلوتي عن إصابة نجمه رافينيا التي اضطرته لمغادرة الملعب في الشوط الأول، موضحا أنه لا يملك تفاصيل دقيقة حتى الآن، وأن اللاعب سيخضع لفحوصات إضافية خلال الساعات المقبلة، لكنه أكد أن الإصابة "عضلية".

وأضاف أنشيلوتي أنه طالب لاعبيه بمواصلة القتال في الشوط الثاني، مؤكدا أن "التقدم بثلاثية نظيفة لا يعني حسم المباراة في كرة القدم".

وأشاد المدرب الإيطالي بالمهاجم الشاب ريان، مؤكدا أنه "أثبت امتلاكه شخصية قوية وأسلوب لعب مختلفا"، مشيرا إلى أن بعض التفاصيل الصغيرة هي التي تحسم المفاضلة بين اللاعبين، وهو ما دفعه للاعتماد عليه بعد خروج رافينيا مصابا.

عودة نيمار

كما كشف أنشيلوتي أن النجم نيمار "سيخوض تدريبا فرديا في اليوم التالي، على أن ينضم إلى التدريبات الجماعية يوم الإثنين"، موضحا أن الجهاز الفني سيحدد بعدها مدى جاهزية قائد المنتخب للمشاركة أمام إسكتلندا.

وكان منتخب البرازيل قد حقق فوزه الأول في البطولة بعدما تغلب على هايتي بثلاثة أهداف دون رد، ليضع قدما في الدور الثاني، بينما ينتظر موقف رافينيا وجاهزية نيمار قبل المواجهة المرتقبة أمام إسكتلندا.