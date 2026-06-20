رياضة|كأس العالم 2026|البرازيل

أنشيلوتي يتحدث عن إصابة رافينيا أمام هايتي ويكشف تفاصيل عودة نيمار

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Brazil's Italian head coach Carlo Ancelotti speaks on the official TV broadcast after winning the 2026 World Cup Group C football match between Brazil and Haiti at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on June 19, 2026.
مدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي عقب فوز فريقه على هايتي بثلاثية نظيفة. (الفرنسية)
Published On 20/6/2026
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آخر تحديث: 06:54 (توقيت مكة)

في أول تعليق له بعد الفوز على هايتي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من كأس العالم 2026، أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن المباراة لم تكن سهلة رغم الفوارق الفنية بين المنتخبين، مشددا على ضرورة التعامل مع جميع المنافسين بنفس الجدية.

وقال المدرب الإيطالي إن تركيز "السيليساو" منصب حاليا على مواجهة إسكتلندا المقبلة، قبل التفكير في حسابات المجموعة وترتيبها النهائي.

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إصابة رافينيا

وتحدث أنشيلوتي عن إصابة نجمه رافينيا التي اضطرته لمغادرة الملعب في الشوط الأول، موضحا أنه لا يملك تفاصيل دقيقة حتى الآن، وأن اللاعب سيخضع لفحوصات إضافية خلال الساعات المقبلة، لكنه أكد أن الإصابة "عضلية".

وأضاف أنشيلوتي أنه طالب لاعبيه بمواصلة القتال في الشوط الثاني، مؤكدا أن "التقدم بثلاثية نظيفة لا يعني حسم المباراة في كرة القدم".

وأشاد المدرب الإيطالي بالمهاجم الشاب ريان، مؤكدا أنه "أثبت امتلاكه شخصية قوية وأسلوب لعب مختلفا"، مشيرا إلى أن بعض التفاصيل الصغيرة هي التي تحسم المفاضلة بين اللاعبين، وهو ما دفعه للاعتماد عليه بعد خروج رافينيا مصابا.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 19, 2026 Brazil's Vinicius Junior reacts with Raphinha as he is substituted after sustaining an injury REUTERS/Jeenah Moon
رافينيا نجم البرازيل غادر ملعب مباراة هايتي مصابًا (رويترز)

عودة نيمار

كما كشف أنشيلوتي أن النجم نيمار "سيخوض تدريبا فرديا في اليوم التالي، على أن ينضم إلى التدريبات الجماعية يوم الإثنين"، موضحا أن الجهاز الفني سيحدد بعدها مدى جاهزية قائد المنتخب للمشاركة أمام إسكتلندا.

وكان منتخب البرازيل قد حقق فوزه الأول في البطولة بعدما تغلب على هايتي بثلاثة أهداف دون رد، ليضع قدما في الدور الثاني، بينما ينتظر موقف رافينيا وجاهزية نيمار قبل المواجهة المرتقبة أمام إسكتلندا.

المصدر: الجزيرة

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