مدرب السويد: هولندا أقوى من تونس.. وإيساك ليس في قمة مستواه

قال مدرب منتخب السويد غراهام بوتر الجمعة، إن المهاجم ألكسندر إيساك "ليس في قمة مستواه بعد"، لكنه "سيصبح أقوى تدريجيا مع تقدم البطولة"، وذلك عشية مواجهة هولندا في مونديال 2026.

وأوضح بوتر في مؤتمر صحفي في هيوستن أن قلب الهجوم البالغ 26 عاما عاش "موسما متقطعا" بسبب الإصابات مع ليفربول، مضيفا أن "معظم لاعبي كرة القدم سيقولون لك إنهم يحتاجون إلى بعض الوقت وعدد من المباريات للوصول إلى أفضل مستوى لهم".

وأضاف: "أعتقد أنه لا يزال يملك هامشا للتطور. ليس في قمة مستواه بعد، لكن بالنظر إلى الجودة التي يتمتع بها ونوعيته كلاعب، فهو قادر رغم ذلك على التأثير في المباراة. أعتقد أنه سيصبح أقوى تدريجيا مع تقدم البطولة، وهذا هو محور عملنا: محاولة مساعدته على أن يتحسن أكثر ويزداد قوة".

مواجهة هولندا

واستهلت السويد مشوارها في كأس العالم بقوة بفوز كبير على تونس (5-1)، لكنها تبقى حذرة قبل مواجهة هولندا التي اكتفت بالتعادل مع اليابان (2-2) في الجولة الأولى.

وتابع بوتر: "كانت مباراة جيدة وفوزا جميلا، لكن، مع كامل الاحترام، سنواجه منافسا من مستوى أعلى، أفضل فريق في المجموعة وأحد المرشحين للفوز بالبطولة. لذا، لسنا حاليا في موقع يسمح لنا بالحلم، بل نحن نعمل فقط ونحاول التحسن يوما بعد يوم".

من جهته، وصف المدافع وقائد المنتخب السويدي فيكتور ليندلوف منتخب هولندا بأنه "فريق قوي يعتمد على الاستحواذ ويجيد التحكم بالكرة. ربما سيستحوذ على الكرة أكثر منا غدا (السبت)، وإذا حدث ذلك، فيجب أن نكون متماسكين جدا، وأن نحافظ على هدوئنا واتزاننا، وألا نشعر بالإحباط أو نبدأ بالضغط بشكل عشوائي".