بعد أيام في العناية المركزة.. رحيل مأساوي للمدافع اليوناني ماريوس أويكونومو

توفي لاعب كرة القدم اليوناني السابق ماريوس أويكونومو عن عمر ناهز 33 عاما، متأثرا بإصاباته البالغة التي تعرض لها في حادث سير وقع فجر يوم 26 مايو/أيار الماضي.

وكان أويكونومو، المولود في يوانينا، قد نُقل إلى المستشفى الجامعي في مدينته بعد الحادث، حيث خضع للعلاج في قسم العناية المركزة لعدة أيام، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابات خطيرة في الرأس.

ووفقا للتقارير، تعرض اللاعب لحادث دهس من سيارة كانت تسير إلى الخلف أثناء قيادته دراجة نارية صغيرة (سكوتر)، ما أدى إلى إصابات وُصفت بأنها غير قابلة للعلاج.

ونعى نادي كالياري الإيطالي لاعبه السابق في بيان جاء فيه: "يودع كالياري بحزن شديد ماريوس أويكونومو، الذي وصل إلى إيطاليا قادما من اليونان في سن الحادية والعشرين، وخاض أولى تجاربه الإيطالية بقميص الفريق خلال موسم 2013-2014. نتقدم بخالص التعازي إلى عائلته وأحبائه".

كما عبر نادي بولونيا عن حزنه لرحيل مدافعه السابق، وكتب: "وداعا ماريوس، رحلت مبكرا جدا، وستبقى دائما في قلوبنا".

وخلال مسيرته الاحترافية، دافع أويكونومو عن ألوان عدة أندية، أبرزها كالياري وبولونيا ونادي سامبدوريا، إضافة إلى نادي كوبنهاغن الذي توج معه بلقب الدوري الدنماركي عام 2022، وهو اللقب الوحيد في مسيرته.

وعاد المدافع اليوناني لاحقا إلى بلاده، حيث لعب مع نادي أيك أثينا ونادي بانيتوليكوس قبل أن يفارق الحياة عام 2024.

وكان أويكونومو قد بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي باس يانينا عام 2012، ليخوض بعدها مشوارا احترافيا ارتدى خلاله قمصان عشرة أندية مختلفة.