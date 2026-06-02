لا يحظى به أي لاعب آخر.. امتياز خاص لميسي في معسكر الأرجنتين بالمونديال

حصل قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي على معاملة خاصة داخل معسكر "التانغو" خلال نهائيات كأس العالم 2026، في مشاركته السادسة والأخيرة بالبطولة العالمية.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن ميسي، البالغ من العمر 38 عاما، يقيم بمفرده في غرفة خاصة تحمل الرقم 202 داخل مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني بمدينة كانساس سيتي، وهو امتياز لم يُمنح لأي لاعب آخر في التشكيلة التي اختارها المدرب ليونيل سكالوني.

ويُعد هذا الإجراء استمرارا لما فعله ميسي خلال كأس العالم 2022 في قطر، بعدما اعتاد لسنوات طويلة تقاسم الغرفة مع صديقه المقرب سيرخيو أغويرو منذ فترات المنتخبات السنية، قبل أن يعتزل الأخير بسبب مشكلات صحية في القلب.

ويقع جناح ميسي بالقرب من زميليه رودريغو دي بول ونيكولاس أوتاميندي، بينما يتشارك بقية اللاعبين الغرف وفق الترتيبات المعتادة داخل المعسكر.

ويعول المنتخب الأرجنتيني بشكل كبير على نجمه التاريخي من أجل الاحتفاظ باللقب الذي توج به في مونديال قطر 2022، خاصة أن هذه النسخة تمثل المحطة الأخيرة لميسي في كأس العالم، ليصبح أول لاعب يشارك في ست نسخ مختلفة من البطولة.

وكانت الجماهير الأرجنتينية قد شعرت بقلق كبير بعد خروج ميسي مصابا خلال مباراة فريقه إنتر ميامي أمام فيلادلفيا يونيون الشهر الماضي، إثر شعوره بإجهاد عضلي في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

وتعامل الجهاز الفني بقيادة سكالوني بحذر مع حالة قائده، حيث تدرب ميسي منفردا خلال الحصة التدريبية الأولى للمنتخب في الولايات المتحدة، بعيدا عن المجموعة الرئيسية.

ورغم ذلك، تشير التقارير إلى أن نجم إنتر ميامي سيكون جاهزا لخوض المباراة الافتتاحية أمام منتخب الجزائر يوم 16 يونيو/حزيران.

وتلعب الأرجنتين في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخب النمسا ومنتخب الأردن، فيما تخوض مباراتين وديتين أمام منتخب هندوراس ومنتخب آيسلندا قبل انطلاق حملة الدفاع عن اللقب العالمي.