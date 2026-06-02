مودريتش يستعد لمشاركة أخيرة في كأس العالم بعد استدعائه لتشكيلة كرواتيا

يستعد لوكا مودريتش قائد كرواتيا ⁠للمشاركة فيما يتوقع أن يكون آخر كأس عالم لكرة القدم، للاعب الفائز بالكرة الذهبية عام ⁠2018، بعدما أعلن المدرب زلاتكو داليتش تشكيلة مكونة من 26 لاعبا دون إجراء أي تغييرات.

والتزم داليتش ⁠بالأسماء التي اختارها سابقا في 18 مايو/أيار الماضي، واستبعد سبعة لاعبين احتياطيين، في الوقت الذي تسعى فيه كرواتيا إلى مواصلة النجاحات التي حققتها في كأس العالم ‌مؤخرا.

وسيحظى مودريتش (40 عاما)، بفرصة أخيرة لقيادة كرواتيا نحو المجد في كأس العالم، بعد أن قاد الفريق للمباراة النهائية في روسيا عام 2018 وللمركز الثالث في قطر عام 2022.

وتجمع تشكيلة داليتش بين الخبرة والشباب، تحديدا في خط الدفاع، إذ انضم ⁠إلى يوسكو جفارديول لاعب مانشستر ⁠سيتي، اللاعب الواعد لوكا فوسكوفيتش الذي يحظى بتقييم عال بعدما اكتسب الخبرة خلال فترة إعارته إلى هامبورغ.

وتواجه كرواتيا تحديا صعبا في المجموعة ⁠12 أمام إنجلترا وغانا وبنما.

تشكيلة التشيك النهائية

حراسة المرمى:

دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو ⁠زغرب)، دومينيك كوتارسكي (كوبنهاغن)، إيفور باندور (هال سيتي).

مدافعون:

يوسكو ⁠جفارديول (مانشستر سيتي)، دوي كاليتا-كار (ريال سوسيداد)، يوسيب سوتالو (أياكس أمستردام)، يوسيب ستانيسيتش (بايرن ميونخ)، مارين بونغراتشيتش (فيورنتينا)، مارتن إرليتش (ميتيلاند)، كريستيان ياكيتش (أوغسبورج)، لوكا فوسكوفيتش (هامبورغ).

لاعبو الوسط:

لوكا مودريتش (ميلان)، ماتيو كوفاتشيتش (مانشستر سيتي)، ماريو باساليتش (أتلانتا)، نيكولا فلاسيتش (تورينو)، لوكا سوتشيتش (ريال سوسيداد)، مارتن باتورينا (كومو)، بيتار سوتشيتش (إنتر ميلان)، نيكولا ‌مورو (بولونيا)، ‌توني فروك (رييكا).

مهاجمون:

إيفان بريشيتش (أيندهوفن)، أندريه كراماريتش (هوفنهايم)، أنتي بوديمير (أوساسونا)، ماركو باشاليتش (أورلاندو سيتي) بيتار موسى (دالاس)، إيغور ماتانوفيتش (فرايبورغ).