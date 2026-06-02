استبعد نجوما بارزين.. مونتيلا يعلن قائمة تركيا النهائية لكأس العالم

اختار مدرب ⁠⁠⁠⁠تركيا فينشنزو مونتيلا تشكيلة ⁠⁠⁠⁠فريقه لكأس العالم لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، حيث انتقى عناصر الخبرة هاكان تشالهان ⁠⁠⁠⁠أوغلو، وأردا غولر، وكرم أكتورك أوغلو، وباريش ألبير يلماز لقيادة الفريق.

وتم استبعاد ⁠لاعب وسط سبورتينغ براغا ديمير إيجي تيكناز، إذ فضل مونتيلا الاستعانة بخدمات لاعب غلطة سراي كان أيهان ولاعب بوروسيا دورتموند صالح أوزجان.

وفي خط الهجوم، استُبعد أرال شيمشير، ‌‌‌‌الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الدنماركي هذا الموسم، في ‌‌‌‌حين ضمت التشكيلة عرفان قهوجي.

وتلعب تركيا في المجموعة الرابعة بكأس العالم، وستفتتح مبارياتها بمواجهة أستراليا قبل أن تلتقي مع باراغواي والولايات المتحدة الشريكة في استضافة ⁠⁠⁠⁠البطولة.

تشكيلة تركيا النهائية

حراسة المرمى:

⁠ألطاي بايندر (مانشستر يونايتد)، ميرت غونوك (فناربخشه)، أوغورجان تشاكر (غلطة سراي).

مدافعون:

عبد الكريم بارداقجي (غلطة سراي)، تشاغلار سويونجو (فناربخشه)، إرين ألمالي (غلطة سراي)، ⁠⁠⁠⁠فردي قاضي أوغلو (برايتون آند هوف ألبيون)، مريه دميرال (الأهلي السعودي)، ميرت ⁠⁠ ⁠⁠مولدور (فناربخشه)، أوزان كاباك (هوفنهايم)، صمد أكايدن (ريزه سبور)، زكي تشيليك (روما).

لاعبو الوسط:

هاكان تشالهان أوغلو (إنتر ميلان)، إسماعيل يوكسك (فناربخشه)، كان أيهان (غلطة سراي)، أوركون كوكتشو (بشكتاش)، صالح أوزجان (بوروسيا دورتموند).

مهاجمون: