"لا أتحمل رؤيته كل يوم".. بالفيديو حوار غير متوقع بين ثنائي وسط المنتخب الجزائري

شغل الحوار الطريف الذي جمع لاعبي المنتخب الجزائري رامز زروقي وإبراهيم مازة منصات التواصل الاجتماعي، وذلك قبيل انطلاق رحلة "الخضر" نحو روتردام الهولندية لمواجهة منتخب هولندا في لقاء ودي، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2026.

وجاء الحوار بطابع مرح ولافت، حيث تقمّص رامز زروقي المحترف في تفنتي أنشخيدة الهولندي دور الصحفي خلال المقابلة، بينما تولّى إبراهيم مازة لاعب بايرن ليفركوزن الألماني الإجابة عن الأسئلة بأسلوب عفوي، ما أضفى أجواءً فكاهية على الحديث وأشعل تفاعل الجماهير عبر مختلف منصات التواصل.

وعكس هذا التفاعل روحًا مرحة تسود داخل معسكر المنتخب الجزائري، بما يعكس قوة العلاقات والترابط بين لاعبي "محاربي الصحراء" في أجواء التحضير للاستحقاقات المقبلة.

وخلال الحوار، كشف مازة بروح الدعابة أنه حاول زيارة زروقي في أكثر من مناسبة، إلا أن الأخير لم يتمكن من استقباله، بحجة أن مازة لا يفضّل القيادة لمسافة تمتد لثلاث ساعات. غير أن مازة ردّ بأنه قادر على القيادة حتى خمس ساعات متواصلة، معتبرًا أن المشكلة ليست في المسافة، بل في عدم توافر الوقت المناسب للاستضافة.

وأضاف مازة مازحًا أنه اضطر إلى قطع التواصل مع زروقي عبر مختلف منصات التواصل والتطبيقات، قبل أن يواصل الدعابة مؤكدًا أنه لا يرغب في التواصل معه ليوم واحد، فكيف بشهر كامل، في إشارة إلى طبيعة المزاح المتبادل بينهما.

ويأتي هذا الطابع الخفيف من التفاعل في وقت يستعد فيه عدد من لاعبي المنتخب الجزائري لخوض أول تجربة لهم في كأس العالم، ما يخفف من ضغط التحضيرات ويعكس أجواءً إيجابية داخل المجموعة، خاصة مع تطلع الجماهير إلى مشاركة مميزة لكل من زروقي ومازة في العرس العالمي المنتظر.

يُذكر أن المنتخب الجزائري سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الهولندي، غدًا الأربعاء، في مدينة روتردام، ضمن برنامج تحضيراته لنهائيات كأس العالم 2026.

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وبعد هذه المواجهة، سيتوجه "الخضر" إلى مقر إقامتهم في مدينة كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواصلون استعداداتهم بخوض مباراة ودية ثانية أمام منتخب بوليفيا يوم 10 يونيو/حزيران، في إطار رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق المونديال.

ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب الجزائري مشواره في كأس العالم بمواجهات قوية أمام منتخبات الأرجنتين والأردن والنمسا، في مجموعة تُعد من بين الأكثر تنافسية في البطولة، ما يضع "الخضر" أمام اختبار صعب منذ الجولة الأولى.