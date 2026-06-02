لوائح الليغا تربك ريال مدريد.. كيف سيُحسم ملف ماستانتونو؟

يواجه ريال مدريد معضلة تتعلق بمستقبل لاعبه الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو، بعدما بات من غير الممكن قيده ضمن صفوف الفريق الرديف (كاستيا) خلال الموسم المقبل إذا استمر مع النادي ولم يخرج على سبيل الإعارة.

وكان ماستانتونو قد انضم إلى ريال مدريد في صفقة لافتة الصيف الماضي، لكن النادي فضّل تسجيله مع كاستيا مستفيدا من صغر سنه، مما سمح له بالمشاركة مع الفريق الأول دون شغل أحد المقاعد الـ25 المخصصة لقائمة الفريق الأساسية.

غير أن هذا الوضع لن يستمر في الموسم المقبل، إذ تنص لوائح الدوري الإسباني على أن اللاعب الذي يشارك في ما لا يقل عن 30% من مباريات الفريق الأول لا يحق له الاستمرار كلاعب في الفريق الرديف.

وتنطبق هذه القاعدة على ماستانتونو بعدما سجل حضورا لافتا مع الفريق الأول خلال الموسم المنصرم، حيث شارك في 23 من أصل 38 مباراة خاضها ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وخاض اللاعب الأرجنتيني 1037 دقيقة من أصل 3420 دقيقة لعبها الفريق في المسابقة، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي الدقائق، متجاوزا الحد الذي تسمح به اللوائح للاستمرار ضمن الفريق الرديف.

كما شارك ماستانتونو في 8 من أصل 12 مباراة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بإجمالي 293 دقيقة لعب، مما يعادل 27% من دقائق الفريق في البطولة القارية، إلى جانب مشاركاته في كأس الملك وكأس السوبر الإسبانية.

وبذلك يجد ريال مدريد نفسه مضطرا لحسم وضع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما قبل انطلاق الموسم الجديد، سواء عبر منحه مكانا دائما في قائمة الفريق الأول أو البحث عن خيار الإعارة لضمان استمراره في الحصول على دقائق لعب منتظمة وتطوير مستواه.