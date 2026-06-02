قائمة الأندية الأوروبية الأكثر تمثيلا في مونديال 2026

تصدر نادي برشلونة الإسباني قائمة الأندية الأوروبية الخمسة الكبرى الأكثر تمثيلا للاعبين الدوليين في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاءت هذه الصدارة بعد تأكيد تعاقد النادي الكتالوني مع النجم الإنجليزي أنتوني غوردون قادما من نيوكاسل، ليرتفع عدد لاعبي البلوغرانا المشاركين في المونديال إلى 16 لاعبا، وهو ما جعل برشلونة يعادل الأرقام القياسية لأندية أرسنال وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي التي تمتلك بدورها 16 لاعبا دوليا في البطولة.

ويشكل المنتخب الإسباني الوجهة الأساسية للاعبي برشلونة، حيث استدعى المدير الفني لويس دي لا فوينتي 8 لاعبين من الفريق، وهم:

لامين جمال، بيدري، باو كوبارسي، داني أولمو، فيران توريس، خوان غارسيا، إريك غارسيا، غافي.

ويعول المنتخب الإسباني على هذه النواة الكتالونية الشابة لتحقيق اللقب المونديالي الثاني في تاريخ البلاد، وإعادة أمجاد نسخة جنوب أفريقيا عام 2010.

تنوع دولي ووجود عربي

وعلى صعيد بقية المنتخبات، حل المنتخب الإنجليزي في المرتبة الثانية من حيث تمثيل لاعبي برشلونة، وذلك بفضل الصفقة الجديدة أنتوني غوردون إلى جانب ماركوس راشفورد الموجود مع الفريق على سبيل الإعارة.

وتكتمل القائمة الدولية للنادي الكتالوني بوجود نخبة من النجوم مع منتخباتهم الوطنية وهم: رافينيا (البرازيل)، فرينكي دي يونغ (هولندا)، جول كوندي (فرنسا)، رونالد أراوخو (الأوروغواي)، جواو كانسيلو (البرتغال)، حمزة عبد الكريم (مصر).

تمثيل الأندية الأوروبية في المونديال

خلف الأندية الأربعة المتصدرة، يأتي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في المرتبة الثانية بـ 14 لاعبا دوليا. وتوزعت بقية الأرقام على النحو الآتي:

أرسنال، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، برشلونة: 16 لاعبا

باريس سان جيرمان: 14 لاعبا

أتلتيكو مدريد، كريستال بالاس: 11 لاعبا

ليفربول: 10 لاعبين

ريال مدريد، مانشستر يونايتد، أستون فيلا، ميلان: 9 لاعبين

أولمبيك مارسيليا، شتوتغارت، سندرلاند: 8 لاعبين

شهدت القائمة الحالية لمنتخب إسبانيا غيابا تاما للاعبي ريال مدريد لأول مرة في التاريخ، رغم وجود النادي الملكي في قائمة الأندية الأكثر تمثيلا بـ 9 لاعبين مع منتخبات أخرى.

يُذكر أن اختيار 16 لاعبا من برشلونة في نسخة عام 2026 يُمثل ثاني أعلى معدل تمثيل في تاريخ النادي الكتالوني، بعد الرقم القياسي التاريخي الذي سُجّل في مونديال قطر عام 2022 بواقع 17 لاعبا.