عمدة نيويورك يمنح الأطفال "إذنا خاصا" بالسهر.. ما القصة؟

وقّع عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، وثيقة رمزية تمنح أطفال المدينة "إذنا خاصا" بالسهر لمتابعة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) لعام 2026، الذي يجمع بين نيويورك نيكس وسان أنطونيو سبيرز، في خطوة تعكس حالة الحماس الكبيرة التي تعيشها المدينة مع عودة فريقها إلى المشهد الختامي للمسابقة.

وحملت المبادرة طابعا احتفاليا وفكاهيا، إذ دعا العمدة التلاميذ إلى الاستمتاع بالحدث الرياضي المرتقب رغم مواعيد المباريات المتأخرة، في ظل الآمال المعلقة على نيكس لإنهاء عقود طويلة من الغياب عن منصة التتويج.

نهائي 2026.. إعادة لمواجهة تاريخية بعد 27 عاما

ويحمل نهائي الدوري هذا العام أهمية خاصة، إذ يعيد إلى الأذهان المواجهة الشهيرة بين الفريقين في نهائي عام 1999، عندما نجح سان أنطونيو سبيرز في حصد اللقب على حساب نيويورك نيكس.

وبعد 27 عاما، يتجدد الصراع بين الطرفين في سلسلة يتطلع خلالها نيكس إلى كتابة فصل مختلف واستعادة أمجاد غابت عن جماهيره لعقود، بينما يسعى سبيرز إلى تعزيز خزائنه بلقب جديد بقيادة نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما.

وبلغ نيويورك نيكس النهائي بعد أداء مميز في الأدوار الإقصائية، حيث اكتسح كليفلاند كافالييرز بنتيجة 4-0 في نهائي القسم الشرقي، في حين شق سان أنطونيو سبيرز طريقه إلى النهائي بعد سلسلة مثيرة امتدت إلى سبع مباريات أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر، حسمها بنتيجة 4-3 ليظفر ببطاقة العبور عن القسم الغربي.

وتُقام السلسلة النهائية بنظام (2-2-1-1-1)، مع امتلاك سبيرز أفضلية الأرض بفضل نتائجه الأفضل خلال الموسم المنتظم. وتنطلق المباراة الأولى يوم 3 يونيو/حزيران على أرض سان أنطونيو، تليها المباراة الثانية في 5 يونيو/حزيران على الملعب ذاته، قبل أن تنتقل المنافسات إلى نيويورك للمباراتين الثالثة والرابعة يومي 8 و10 يونيو/حزيران.

وإن استمر التعادل أو دعت الحاجة إلى مباريات إضافية لحسم اللقب، تُقام المباراة الخامسة يوم 13 يونيو/حزيران في سان أنطونيو، والسادسة يوم 16 يونيو/حزيران في نيويورك، على أن تُلعب المباراة السابعة الحاسمة – إذا لزم الأمر – يوم 19 يونيو/حزيران في سان أنطونيو. وتنطلق جميع المباريات عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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ويُنتظر أن يحظى النهائي بمتابعة جماهيرية واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها، ليس فقط بسبب القيمة التاريخية للمواجهة، بل أيضا لما تمثله من صدام بين فريق عريق يسعى إلى إنهاء سنوات الانتظار الطويلة، وآخر يطمح إلى تدشين حقبة جديدة من النجاح بقيادة أحد أبرز نجوم الجيل الحالي في الدوري الأمريكي للمحترفين.