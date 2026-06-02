شهرة مفاجئة قبل المونديال.. مدافع مغمور يتحول إلى ظاهرة إنستغرام في 48 ساعة

يتعامل مدافع منتخب نيوزيلندا تيم باين بهدوء مع شهرته المفاجئة على ⁠⁠وسائل التواصل الاجتماعي، في ⁠⁠الوقت الذي يستعد فيه لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم، مما جذب اهتماما غير متوقع إلى المنتخب الأقل تصنيفا في البطولة.

وفي أقل من أسبوع واحد، ⁠⁠ارتفع عدد متابعي حساب باين على إنستغرام من 4715 متابعاً إلى 4.2 مليون متابع، بعد أن قرر أحد المؤثرين الأرجنتينيين أنه أقل اللاعبين شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي في البطولة، ⁠⁠وحث متابعيه على الإعجاب بحساب مدافع فريق ولنغتون فينكس، ومتابعته والتعليق لديه.

واعترف مدرب نيوزيلندا دارين بازيلي بأنه لا يفهم حقا آليات انتشار المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه قال إن باين يتعامل مع الأمر بشكل جيد.

وقال للصحفيين في فورت لودرديل بفلوريدا: "لست خبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي. لكن ‌‌من فهمي للأمر، فمن الواضح أنه مهم للغاية وأن الأرقام التي يتحدثون عنها ضخمة".

وأضاف: "أعتقد أن تيم يتعامل مع الأمر بشكل جيد للغاية. ربما يكون من النوع الذي لا ينبهر كثيرا بمثل هذه الأمور. إنه يعرف سبب

وجوده هنا وما يريد تحقيقه من هذه البطولة".

وأكمل: "لكنني لا أفهم حقا الآليات الكامنة وراء الأرقام وما تعنيه. "أنا متأكد من أن اللاعبين يضايقونه قليلا طوال الوقت. أعتقد أن لديهم أغنية عنه وأشياء من هذا القبيل".

وأشعل المؤثر الأرجنتيني فالين ⁠⁠سكارسيني، المعروف باسم "إل سكارسو" على إنستغرام وتيك توك، فتيل الجدل الأسبوع ⁠⁠الماضي عندما

نشر مقطع فيديو يحث فيه متابعيه على دعم باين.

ومنذ ذلك الحين، تجاوز عدد متابعي باين على إنستغرام معظم الرياضيين والشخصيات العامة في نيوزيلندا، بما في ذلك نجم الكريكيت كين ويليامسون (3.3 مليون متابع)، وفريق الرغبي (2.8 مليون ⁠⁠متابع).

ونشر باين مقطع فيديو يوم الجمعة يشكر فيه سكارسيني باللغة الإسبانية، وقال إنه عاش "48 ساعة جنونية للغاية".

وامتلأت صفحته برسائل التمنيات الطيبة ⁠⁠بعدة لغات. وكتب أحد المتابعين: "أعظم لاعب في التاريخ. لا فوز ⁠⁠بدون باين".

وقال سكارسيني عبر حسابه على إنستغرام إنه سيطير إلى فلوريدا لمشاهدة أول مباراة ودية لنيوزيلندا قبل كأس العالم ضد هايتي، وإنه سيلتقي باين بعد المباراة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وصرح بازيلي: "أحيانا تعتقد أنك لن ‌‌ترى أي شيء مختلف. إنها مباراة كرة قدم، 11 ضد 11، نفس الملعب، نفس الكرة.. لكننا جئنا إلى هنا وحدث شيء مختلف مع هذا الأمر".

وقال لاعب خط ‌‌وسط ‌‌نيوزيلندا ماركو ستامينيتش للصحفيين إنه سعيد جدا من أجل باين، وإنه متأكد من أن ذلك لن يصيبه بالغرور.

وأضاف: "هذا يظهر بوضوح قوة وسائل التواصل الاجتماعي. وهو يركز تماما على المهمة التي لدينا هنا".