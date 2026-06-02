"خطأ رقمي" يكشف إصابة أسطورة ليفربول بالسرطان

قال كيني دالغليش أسطورة ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إنه يخضع للعلاج من السرطان.

وأعلن دالغليش، الذي توج بأكثر من 30 لقبا مع ليفربول كلاعب ومدرب، عن تشخيص حالته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الإسكتلندي (75 عاما) على إنستغرام: "كما أشار منشوري غير المقصود على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنني أخضع حاليا للعلاج من السرطان. بغض النظر عن سوء استخدامي للهاتف المحمول (والذي أعلن عن غير قصد هذا الخبر) يسير برنامج العلاج بشكل جيد".

وأضاف "كان من المفترض أن يظل هذا الأمر سريا لأن هذا هو ما ينبغي أن يكون عليه الحال، لكن مهاراتي التقنية ضعيفة بعض الشيء، إذ أجبرتني عن طريق الخطأ للكشف عن الأمر".

وتابع "من الواضح أنني لم أكن أنوي إعلان هذا الأمر للجمهور، لذا سأكون ممتنا إذا تم احترام خصوصية عائلتي وخصوصيتي".

وسجل دالغليش 172 هدفا لصالح ليفربول خلال 13 موسما كلاعب في الفريق، وتوج بستة ألقاب في الدوري وثلاثة كؤوس أوروبية خلال سنوات مجد النادي الذي يتخذ من مرسيسايد مقرا له.

كما درب ليفربول وقاده للتتويج بثلاثة ألقاب في الدوري ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي في الثمانينيات.

وأمس الاثنين، كشف كيفن كيغان، مهاجم ليفربول السابق صاحب الإنجازات الكبيرة مع الفريق، أنه مصاب أيضا بسرطان في المرحلة الرابعة.