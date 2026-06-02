جدول مباريات كأس العالم 2026.. المواعيد والنتائج وقنوات البث الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان صوب أمريكا الشمالية، حيث تُقام النسخة الأضخم والأكبر في تاريخ كرة القدم: كأس العالم 2026. ولأول مرة في التاريخ، تشهد البطولة مشاركة 48 منتخباً يتنافسون عبر 104 مباريات تُقام في ثلاث دول مستضيفة هي: الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

تحمل هذه النسخة إثارة استثنائية بفضل استحداث دور الـ32 الجديد، ومشاركة قياسية موسعة لـ8 منتخبات عربية هي: (الأردن، قطر، السعودية، مصر، المغرب، العراق، تونس، والجزائر) التي تسعى لكتابة التاريخ على الملاعب الأمريكية.

قنوات البث الناقلة لمباريات مونديال 2026 (بث مباشر)

من المتوقع أن تحظى البطولة بتغطية تلفزيونية فضائية ورقمية هي الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الشبكات التالية:

شبكة بي إن سبورتس: الناقل الرسمي الرئيسي للبطولة عبر قنواتها المشفرة (بي إن سبورتس ماكس)، مع تخصيص قنوات بث مجانية لبعض المباريات المحددة وحفل الافتتاح.

الناقل الرسمي الرئيسي للبطولة عبر قنواتها المشفرة (بي إن سبورتس ماكس)، مع تخصيص قنوات بث مجانية لبعض المباريات المحددة وحفل الافتتاح. شبكة قنوات الكاس: ستنقل البطولة عبر باقاتها الإضافية بالتنسيق مع بي إن سبورتس.

التطبيقات الرقمية: منصة تود (TOD) الملحقة بشبكة بي إن، ومنصة فيفا بلس (FIFA+) الرقمية الرسمية.

منصة تود (TOD) الملحقة بشبكة بي إن، ومنصة فيفا بلس (FIFA+) الرقمية الرسمية. الترددات الأرضية: من المنتظر أن تشتري بعض الدول العربية المشاركة حقوق بث مبارياتها على الترددات الأرضية فقط.

من المنتظر أن تشتري بعض الدول العربية المشاركة حقوق بث مبارياتها على الترددات الأرضية فقط. الجزيرة نت: يمكنكم متابعة كل مباريات كأس العالم 2026 عبر التغطيات المباشرة لموقع "الجزيرة نت".

جدول مباريات كأس العالم 2026.. المواعيد والنتائج (المواعيد حسب توقيت مكة المكرمة، الدوحة، والقاهرة)

ونبدأ بمواعيد مباريات دور المجموعات

حفل ومباراة افتتاح المونديال

الخميس، 11 يونيو/حزيران 2026

المباراة الافتتاحية (المجموعة A): المكسيك ضد جنوب أفريقيا — 10:00 مساءً (ملعب أزتيكا – مكسيكو سيتي)

ويبدأ حفل الافتتاح الرسمي قبل المباراة بـ 90 دقيقة في تمام الساعة 8:30 مساءً.

الجولة الأولى

الجمعة، 12 يونيو/حزيران 2026

كوريا الجنوبية ضد التشيك — 5:00 صباحاً

كندا ضد البوسنة والهرسك — 10:00 مساءً

السبت، 13 يونيو/حزيران 2026

الولايات المتحدة ضد باراغواي — 4:00 صباحاً

قطر ضد سويسرا — 10:00 مساءً

الأحد، 14 يونيو/حزيران 2026

البرازيل ضد المغرب — 1:00 صباحاً

هايتي ضد أسكتلندا — 4:00 صباحاً

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أستراليا ضد تركيا — 7:00 صباحاً

ألمانيا ضد كوراساو — 8:00 مساءً

هولندا ضد اليابان — 11:00 مساءً

الإثنين، 15 يونيو/حزيران 2026

ساحل العاج ضد الإكوادور — 2:00 صباحاً

السويد ضد تونس — 5:00 صباحاً

إسبانيا ضد الرأس الأخضر — 7:00 مساءً

بلجيكا ضد مصر — 10:00 مساءً

الثلاثاء، 16 يونيو/حزيران 2026

السعودية ضد أوروغواي — 1:00 صباحاً

إيران ضد نيوزيلندا — 4:00 صباحاً

فرنسا ضد السنغال — 10:00 مساءً

الأربعاء، 17 يونيو/حزيران 2026

العراق ضد النرويج — 1:00 صباحاً

الأرجنتين ضد الجزائر — 4:00 صباحاً

النمسا ضد الأردن — 7:00 صباحاً

البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية — 8:00 مساءً

إنجلترا ضد كرواتيا — 11:00 مساءً

الخميس، 18 يونيو/حزيران 2026

غانا ضد بنما — 2:00 صباحاً

أوزبكستان ضد كولومبيا — 5:00 صباحاً

التشيك ضد جنوب أفريقيا — 7:00 مساءً

سويسرا ضد البوسنة والهرسك — 10:00 مساءً

الجولة الثانية

الجمعة، 19 يونيو/حزيران 2026

كندا ضد قطر — 1:00 صباحاً

المكسيك ضد كوريا الجنوبية — 4:00 صباحاً

الولايات المتحدة ضد أستراليا — 10:00 مساءً

السبت، 20 يونيو/حزيران 2026

أسكتلندا ضد المغرب — 1:00 صباحاً

البرازيل ضد هايتي — 3:30 صباحاً

تركيا ضد باراغواي — 6:00 صباحاً

هولندا ضد السويد — 8:00 مساءً

ألمانيا ضد ساحل العاج — 11:00 مساءً

الأحد، 21 يونيو/حزيران 2026

الإكوادور ضد كوراساو — 3:00 صباحاً

تونس ضد اليابان — 7:00 صباحاً

إسبانيا ضد السعودية — 7:00 مساءً

بلجيكا ضد إيران — 10:00 مساءً

الإثنين، 22 يونيو/حزيران 2026

أوروغواي ضد الرأس الأخضر — 1:00 صباحاً

نيوزيلندا ضد مصر — 4:00 صباحاً

الأرجنتين ضد النمسا — 8:00 مساءً

الثلاثاء، 23 يونيو/حزيران 2026

فرنسا ضد العراق — 12:00 منتصف الليل

النرويج ضد السنغال — 3:00 صباحاً

الأردن ضد الجزائر — 6:00 صباحاً

البرتغال ضد أوزبكستان — 8:00 مساءً

إنجلترا ضد غانا — 11:00 مساءً

الأربعاء، 24 يونيو/حزيران 2026

بنما ضد كرواتيا — 2:00 صباحاً

كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية — 5:00 صباحاً

سويسرا ضد كندا — 10:00 مساءً

البوسنة والهرسك ضد قطر — 10:00 مساءً

الجولة الثالثة

الخميس، 25 يونيو/حزيران 2026

أسكتلندا ضد البرازيل — 1:00 صباحاً

المغرب ضد هايتي — 1:00 صباحاً

التشيك ضد المكسيك — 4:00 صباحاً

جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية — 4:00 صباحاً

الإكوادور ضد ألمانيا — 11:00 مساءً

كوراساو ضد ساحل العاج — 11:00 مساءً

الجمعة، 26 يونيو/حزيران 2026

تونس ضد هولندا — 2:00 صباحاً

اليابان ضد السويد — 2:00 صباحاً

تركيا ضد الولايات المتحدة — 5:00 صباحاً

باراغواي ضد أستراليا — 5:00 صباحاً

النرويج ضد فرنسا — 10:00 مساءً

السنغال ضد العراق — 10:00 مساءً

السبت، 27 يونيو/حزيران 2026

أوروغواي ضد إسبانيا — 3:00 صباحاً

الرأس الأخضر ضد السعودية — 3:00 صباحاً

نيوزيلندا ضد بلجيكا — 6:00 صباحاً

مصر ضد إيران — 6:00 صباحاً

الأحد، 28 يونيو/حزيران 2026

بنما ضد إنجلترا — 12:00 منتصف الليل

كرواتيا ضد غانا — 12:00 منتصف الليل

كولومبيا ضد البرتغال — 2:30 صباحاً

جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان — 2:30 صباحاً

الأردن ضد الأرجنتين — 5:00 صباحاً

الجزائر ضد النمسا — 5:00 صباحاً

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية (دور الـ 32 الجديد)

الأحد، 28 يونيو/حزيران 2026

المباراة 73: ثاني مجموعة A ضد ثاني مجموع B — 10:00 مساءً

الإثنين، 29 يونيو/حزيران 2026

المباراة 74: أول مجموعة C ضد ثاني مجموعm F f F — 8:00 مساءً

المباراة 75: أول مجموعة E ضد أفضل ثالث (من المجموعات A/B/C/D/F) — 11:30 مساءً

الثلاثاء، 30 يونيو/حزيران 2026

المباراة 76: 4:00 صباحا- أول مجموعة F ضد ثاني مجموعة C

المباراة 77: 8:00 مساء- ثاني مجموعة E ضد ثاني مجموعة I

الأربعاء، 1 يوليو/تموز 2026

المباراة 78: أول مجموعة I ضد أفضل ثالث (من المجموعات C/D/F/G/H) — 12:00 منتصف الليل

المباراة 79: أول مجموعة A ضد أفضل ثالث (من المجموعات C/E/F/H/I) — 4:00 صباحاً

المباراة 80: أول مجموعة L ضد أفضل ثالث (من المجموعات E/H/I/J/K) — 7:00 مساءً

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المباراة 81: أول مجموعة G ضد أفضل ثالث (من المجموعات A/E/H/I/J) — 11:00 مساءً

الخميس، 2 يوليو/تموز 2026

المباراة 82: أول مجموعة D ضد أفضل ثالث (من المجموعات B/E/F/I/J) — 3:00 صباحاً

المباراة 83: 10:00 مساء- أول مجموعة H ضد ثاني مجموعة J

الجمعة، 3 يوليو/تموز 2026

المباراة 84: 2:00 صباحا- ثاني مجموعة K ضد ثاني مجموعة L

المباراة 85: أول مجموعة B ضد أفضل ثالث (من المجموعات E/F/G/I/J) — 6:00 صباحاً

المباراة 86: 9:00 مساء- ثاني مجموعة D ضد ثاني مجموعة G

السبت، 4 يوليو/تموز 2026

المباراة 87: 1:00 صباحا- أول مجموعة J ضد ثاني مجموعة H

المباراة 88: أول مجموعة K ضد أفضل ثالث (من المجموعات D/E/I/J/L) — 4:30 صباحاً

دور الـ 16

السبت، 4 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 73 ضد الفائز من المباراة 75 — 8:00 مساءً

الأحد، 5 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 74 ضد الفائز من المباراة 77 — 12:00 منتصف الليل

الفائز من المباراة 76 ضد الفائز من المباراة 78 — 11:00 مساءً

الإثنين، 6 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 79 ضد الفائز من المباراة 80 — 3:00 صباحاً

الفائز من المباراة 83 ضد الفائز من المباراة 84 — 10:00 مساءً

الثلاثاء، 7 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 81 ضد الفائز من المباراة 82 — 3:00 صباحاً

الفائز من المباراة 86 ضد الفائز من المباراة 88 — 7:00 مساءً

الفائز من المباراة 85 ضد الفائز من المباراة 87 — 11:00 مساءً

الدور ربع النهائي (دور الـ 8)

الخميس، 9 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 89 ضد الفائز من المباراة 90 — 11:00 مساءً

الجمعة، 10 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 93 ضد الفائز من المباراة 94 — 10:00 مساءً

الأحد، 12 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 91 ضد الفائز من المباراة 92 — 12:00 منتصف الليل

الفائز من المباراة 95 ضد الفائز من المباراة 96 — 4:00 صباحاً

الدور نصف النهائي (المربع الذهبي)

الثلاثاء، 14 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 97 ضد الفائز من المباراة 98 — 10:00 مساءً

الأربعاء، 15 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 99 ضد الفائز من المباراة 100 — 10:00 مساءً

مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية)

الأحد, 19 يوليو/تموز 2026

الخاسر من نصف النهائي 1 ضد الخاسر من نصف النهائي 2 — 12:00 منتصف الليل

المباراة النهائية لكأس العالم 2026

الأحد، 19 يوليو/تموز 2026

الفائز من نصف النهائي 1 ضد الفائز من نصف النهائي 2 — 10:00 مساءً