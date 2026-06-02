يتقدمها خوسانوف.. كانافارو يعلن تشكيلة منتخب أوزبكستان للمونديال

اختار فابيو كانافارو مدرب أوزبكستان تشكيلة من عناصر الخبرة اليوم الثلاثاء لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بقيادة المهاجم إلدور شومورودوف والمدافع عبد القادر خوسانوف.

وسيكون القائد شومورودوف صانع اللعب الهجومي الرئيسي للفريق إلى جانب زميله في فريق إسطنبول باشاك شهير عباس بيك فايزولاييف.

وعانى خوسانوف (22 عاماً) لاعب مانشستر سيتي من الإصابة في وقت سابق من الموسم، لكنه شارك بانتظام في الأمتار الأخيرة، ليساعد فريقه على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

وتلتقي أوزبكستان مع كولومبيا في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة 11، قبل أن تواجه البرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفيما يلي التشكيلة:

في حراسة المرمى: أوتكير يوسوبوف (نافباهور)، عبد الواحد نيماتوف (ناساف)، بوتيرالي إرغاشيف (نيفتشي).

مدافعون: رستم عاشورماتوف (استقلال)، فاروخ سايفيف (نيفتشي)، خوجياكبار أليجونوف (باختاكور)، شيرزود نصرولاييف (ناساف)، عمر إيشمورودوف (ناساف)، عبد القادر خوسانوف (مانشستر سيتي)، عبد الله عبد اللاييف (دبا)، بهروز كريموف (سورخان)، جاخونغير أوروزوف (دينامو سمرقند)، أوازبيك أولماساليف (إيه.جي.إم.كيه).

لاعبو الوسط: أوتابيك شوكوروف (بني ياس)، جلال الدين ماشاريبوف (استقلال)، أوديلجون هامروبيكوف (تراكتور)، أوستون ورونوف (بيرسيبوليس)، جمشيد إسكندروف (نيفتشي)، دوستونبيك خامداموف (باختاكور)، عباس بيك فايزولاييف (إسطنبول باشاك شهير)، أكمل موزغوفوي (باختاكور)، عزيزجون غانييف (البطائح)، شيرزود إيسانوف (بخارى).

مهاجمون: إلدور شومورودوف (إسطنبول باشاك شهير)، إيغور سيرغيف (بيرسيبوليس)، عزيزبيك أمونوف (بخارى).