تأبى النسيان.. غزة تطلق مبادرة رياضية تحاكي مونديال عام 2026

أُعلن في مدينة غزة عن إطلاق مبادرة رياضية تحاكي كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026، وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على الشهداء والدمار الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي بالمنشآت الرياضية في القطاع.

وبحسب متحدثين في المؤتمر الصحفي الذي عُقد للإعلان عن المبادرة ونقلت فعالياته قناة الجزيرة مباشر، فإن هذه الخطوة تهدف إلى إبقاء غزة حاضرة في الوعي العالمي، وصوتا مسموعا في كل مكان.

وقال رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج إن غزة تأبى أن تكون منسية، بل نُصرّ أن تبقى حاضرة دائما في كل الميادين، مشيرا إلى أن كأس العالم الذي يشهد مشاركة دول من مختلف القارات، سيُقام أيضا في القطاع رغم الحصار والألم والدمار.

وأضاف أن غزة التي واجهت تحديات كبيرة خلال الأعوام الماضية ومُنعت جميع وسائل الحياة عنها، تصر على البقاء، موضحا أن المرافق الرياضية والثقافية في أحياء القطاع تعرضت لدمار كبير ومن بينها ملعب اليرموك الذي كان يشكل قلب النشاط الكروي في القطاع.

ومن جهته، قال أمين سر نقابة الصحفيين في غزة عاهد فروانة، إن الكوادر الرياضية والإعلاميين الغزيين يُحرمون من المشاركة في كأس العالم عام 2026، بخلاف ما حصل خلال مونديال قطر عام 2022، حيث كانت المشاركة الإعلامية الفلسطينية كبيرة واستُثمر الحدث لدعم القضية الفلسطينية.

وعزا فروانة هذا الغياب إلى العدوان الإسرائيلي والحصار، إضافة إلى التضييق الأمريكي على إصدار التأشيرات، وهو ما يحول دون المشاركة الفلسطينية في هذا الحدث الرياضي.

فعاليات رمزية

ومن المقرر أن يشهد قطاع غزة على هامش المبادرة العديد من الفعاليات، حيث ستُرفع جداريات لشخصيات رياضية عالمية تدعم قضية فلسطين وغزة، من أمثال نجم نادي برشلونة الإسباني لامين يامال، ومدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا.

وكانت آلة الحرب الإسرائيلية قد طالت رياضيين ومنشآت رياضية بشكل مباشر، إذ أكد المسؤول الإعلامي بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مصطفى صيام، في وقت سابق للجزيرة، أن إسرائيل دمرت أكثر من 270 منشأة رياضية تشمل ملاعب وصالات ومقار أندية، إضافة إلى ارتقاء قرابة ألف لاعب ورياضي ومدرب، فيما تحول ما تبقى من ملاعب إلى مراكز إيواء للنازحين.