بعضهم يكتشف المونديال لأول مرة..7 نجوم يقودون أحلام "العمالقة" في 2026

كأس العالم فرصة ذهبية ليكشف النجوم عن مستواهم المميز
كأس العالم يمثل المسرح الأكبر للنجوم لإبراز مهاراتهم الاستثنائية (رويترز)
Published On 2/6/2026

ستشهد منافسات كأس العالم 2026 حضورا بارزا لعدد من نجوم اللعبة في أعظم بطولة كرة قدم على كوكب الأرض.

وسلطت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" الضوء على سبعة لاعبين يستحقون المتابعة في المونديال الذي سيقام في أمريكا الشمالية بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

الإسباني لامين جمال

لامين جمال نجم منتخب إسبانيا (أسوشييتد برس)

قدم أداء استثنائيا مع منتخب إسبانيا في بطولة أمم أوروبا 2024، حيث ساهم في تتويجه باللقب، ليفرض نفسه بين نجوم كرة القدم وأبرز المواهب الشابة.

يتميز لامين بقدم يسرى قوية ومهارة في مرواغة المدافعين، إضافة إلى التمريرات المتقنة، وقد تعرض لإصابة عضلية أثرت على استعداده لمونديال 2026، لكن من المتوقع أن يتعافى، ويكون من نجوم البطولة.

الإنجليزي هاري كين

هاري كين هداف منتخب إنجلترا (الأوروبية)

سيخوض هداف إنجلترا التاريخي كأس العالم بعد موسم تاريخي مع بايرن ميونخ، أثبت خلاله جدارته كواحد من أفضل لاعبي العالم.

فاز كين "32 عاما" بجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس العالم 2018، ويترقب فرصته الأخيرة لصناعة مجد مع المنتخب الإنجليزي.

النرويجي إرلينغ هالاند

إرلينغ هالاند أهم نجوم منتخب النرويج (رويترز)

بعد تألقه ما يقرب من 10 سنوات مع ناديي بوروسيا دورتموند الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، سيكون النجم النرويجي على موعد لإثبات قدراته على الساحة العالمية بقميص منتخب بلاده.

ومن المرجح أن يقود هالاند منتخب النرويج للأدوار الإقصائية بفضل مقوماته الجسدية والفنية التي ترهق المدافعين، وترفع معدله التهديفي.

الفرنسي كيليان مبابي

كيليان مبابي يسعى لتعويض خيبة كأس العالم 2022 (غيتي)

يعتبر المهاجم الفرنسي أحد أبرز نجوم كرة القدم، وسبق أن سجل 12 هدفا في 14 مباراة ببطولة كأس العالم، وبإمكانه أن يصل إلى 20 هدفا بعد زيادة الفرق المشاركة في كأس العالم.

يرتكز مبابي على نقاط قوة واضحة مثل سرعته وتحركاته وقدرته الدائمة على تسجيل الأهداف، لذا يبقى خطرا صعب إيقافه.

البرازيلي فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور نجم منتخب البرازيل ينتظر التوهج في أمريكا (أسوشيتد برس)

يدخل مهاجم البرازيل أجواء مونديال 2026 كواحد من أكثر اللاعبين إثارة في عالم كرة القدم، لكنه سرعته ومهاراته في المراوغة تمكنه من قلب سيناريو أي مباراة.

وتطور فينيسيوس ليكون رأس حربة أكثر فاعلية، وتعقد البرازيل عليه آمالا كبيرة في التتويج بكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2002.

الألماني جمال موسيالا

جمال موسيالا واحد من أبرز نجوم المنتخب الألماني (غيتي)

يعد أخطر مهاجمي ألمانيا لقدرته على إحداث الفارق في أي وقت، فهو كابوس لأي خط دفاع، رغم أنه يعد لاعبا شابا لم يتجاوز 23 عاما، وقد تعافى مؤخرا من إصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وسبق أن لعب موسيالا بقميص منتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاما، ويعد حاليا أمل ألمانيا في إعادة الماكينات للمنافسة على الألقاب.

الفرنسي مايكل أوليسي

منتخب فرنسا ينتظر توهج مايكل أوليسي نجم بايرن ميونخ (الفرنسية)

كان بإمكانه أيضا تمثيل إنجلترا، ولكنه سيكون أحد نجوم فرنسا في البطولة، بعدما أصبح الجناح الشاب من أفضل لاعبي أوروبا منذ انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني.

يشغل أوليسيه لاعب كريستال بالاس الإنجليزي السابق مركز الجناح الأيمن، ويبقى سلاحا هجوميا خطيرا بفضل انطلاقاته إلى الداخل لاستغلال قوة قدمه اليسرى، ويتميز أيضا بمهارة عالية في المراوغة والتحكم بالكرة، وكذلك السرعة التي ترهق مدافعي المنافسين.

المصدر: الجزيرة

