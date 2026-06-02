بعد ضياع صفقة غوردون.. بايرن ميونخ يوجه بوصلته نحو المغربي صيباري

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، أن نادي بايرن ميونخ الألماني قد فتح خطوط التواصل رسميا مع الدولي المغربي إسماعيل صيباري، نجم نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، لبحث إمكانية ضمه كجناح هجومي جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء هذا التحرك المفاجئ من الإدارة البافارية بعد أن خسر بايرن ميونخ السباق الشرس للتعاقد مع النجم الإنجليزي أنتوني غوردون، لاعب نيوكاسل يونايتد، الذي فضل الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني؛ مما دفع العملاق الألماني لتحويل اهتمامه سريعا نحو النجم المغربي الواعد.

ووفقاً لما نشره رومانو، فإن صيباري (25 عاما) يُبدي انفتاحا كبيرا وموافقة مبدئية على الانتقال إلى بطل الدوري الألماني التاريخي هذا الصيف. ورغم أنه لم يتضح بعد المبلغ النهائي الذي سيطلبه نادي آيندهوفن للتخلي عن نجمه، إلا أن موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير يقدر القيمة السوقية الحالية للاعب بنحو 40 مليون يورو (نحو 43.2 مليون دولار).

ويأتي هذا الاهتمام البافاري الكبير بعد موسم استثنائي ومثير للإعجاب قدمه صيباري مع آيندهوفن (2025-2026)، إذ نجح في تسجيل 19 هدفا وصناعة 9 تمريرات حاسمة خلال 37 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، مستعرضا مرونة تكتيكية فائقة وقدرة تهديفية عالية.

وكان صيباري سجل هدفا في المباراة التي خسرها فريقه ضد بايرن ميونخ 1-2 ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يُذكر أن صيباري يُعد من الركائز الأساسية التي يعول عليها في تشكيلة منتخب المغرب الذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ومنذ انضمامه إلى المنتخب المغربي الأول في سبتمبر/أيلول 2023، خاض صيباري 28 مباراة دولية وسجل 7 أهداف.