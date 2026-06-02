بزيادة 4 ملايين يورو.. سعود عبد الحميد الأغلى في تاريخ الكرة السعودية

أصبح اللاعب الدولي سعود عبد الحميد، لاعب فريق لنس الفرنسي، المعار من روما الإيطالي، أول لاعب كرة قدم سعودي تصل قيمته السوقية إلى 9 ملايين يورو (نحو 9.5 ملايين دولار)، وفقا لما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الثلاثاء.

التحديث الأخير للموقع العالمي، "ترانسفير ماركت"، شهد قفزة قياسية في القيمة السوقية للاعب السعودي البالغ 26 عاما، بزيادة 4 ملايين يورو (نحو 4.2 ملايين دولار)

دفعة واحدة في قيمته، لتقفز من 5 ملايين يورو (نحو 5.3 ملايين دولار) إلى 9 ملايين يورو (نحو 9.5 ملايين دولار) بنسبة 80%.

ويلعب سعود عبد الحميد في مركز الظهير الأيمن، وهو المحترف الوحيد أوروبيا في قائمة الأخضر السعودي المشاركة في مونديال 2026، حيث بدأ مسيرته في الفئات السنية لنادي الاتحاد وصعد للفريق الأول عام 2018، ثم انتقل إلى الهلال مطلع عام 2022.

وبدأت مسيرة اللاعب السعودي في الملاعب الأوروبية، في صيف عام 2024 عندما انتقل إلى روما الإيطالي لمدة عام، ومنه إلى لنس الفرنسي حيث صنع التاريخ كأول سعودي يتوج بلقب في الدوريات الخمسة الكبرى (كأس فرنسا 2026).

ووسع عبد الحميد الفارق بشكل كبير مع أقرب ملاحقيه من النجوم المحليين وهم: