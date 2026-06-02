هل يلحق نيمار ببداية المونديال؟.. أنشيلوتي يجيب من نيوجيرسي

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل الثلاثاء، لدى وصول فريقه إلى الولايات المتحدة استعدادا لكأس العالم، أن فريقه ليس في عجلة من أمره لإعادة نجمه نيمار إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابته في ربلة الساق.

وقال أنشيلوتي بعد وصول البرازيل إلى نوارك في نيوجيرزي: "إنه يتعافى بشكل جيد وحالته جيدة، ولسنا في عجلة من أمرنا".

وكان أنشيلوتي قد صرّح سابقا أن نيمار (34 عامًا)، سيكون جاهزا للمباراة "الأولى أو الثانية" لمنتخب "سيليساو" في دور المجموعات للعرس الكروي العالمي الذي يُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي الأسبوع الماضي، كشف رودريغو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي، أن نيمار قد تعرض لإصابة في ربلة الساق، وسيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

ويبدأ منتخب البرازيل، حامل اللقب خمس مرات، مشواره في كأس العالم بمواجهة المغرب في 13 يونيو/حزيران.

وشكّل انضمام نيمار الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي برصيد 79 هدفًا في 128 مباراة، إلى قائمة أنشيلوتي المكونة من 26 لاعبًا مفاجأة نوعا ما، نظرا لغيابه عن المنتخب لما يقرب من ثلاث سنوات، ومعاناته من الإصابات في المواسم الأخيرة.ويشارك نيمار للمرة الرابعة في نهائيات كأس العالم.

ويصل المنتخب البرازيلي إلى كأس العالم هذا العام أقل هيبة بكثير مما كان عليه في معظم النسخ السابقة، حيث احتل المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية، وخسر أمام فرنسا واليابان وبوليفيا في العام الماضي.

وخالف أنشيلوتي النتائج التي حققتها البرازيل مؤكدا أن فريقه سيكون قوة لا يستهان بها في أمريكا الشمالية: "نريد منافسة الخصوم وبذل قصارى جهدنا والعمل بجد. الجميع يعلم ما تتوقعه البرازيل".

وأضاف: "الجميع يعلم أنه لا يوجد مرشح للفوز، فهناك منتخبات قوية، وأعتقد أن البرازيل قادرة على منافسة أي منتخب".

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وقد لا تتمتع البرازيل بنفس هيبة المنتخبات السابقة، لكن لاعب الوسط المخضرم كازيميرو قال إن الجماهير البرازيلية لن ترضى بأقل من التتويج السادس باللقب العالمي.

وأردف ابن الـ 34 عامًا: "هناك توقعات كبيرة، وستكون المنافسة صعبة، لكننا نشعر بحماس كبير، ونريد الفوز".

وتلعب البرازيل في المجموعة الثالثة ضد هايتي واسكتلندا بعد المغرب.