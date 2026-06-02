المدرب سلامي يعلن قائمة "النشامى" النهائية لكأس العالم (فيديو)

أعلن المدير الفني لمنتخب الأردن المغربي جمال سلامي، اليوم الثلاثاء، قائمة النشامى النهائية لخوض نهائيات كأس العالم عام 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشارك الاتحاد الأردني لكرة القدم عبر قناته على يوتيوب مقطع فيديو لإعلان سلامي قائمة اللاعبين من داخل مركز إعداد النشامى.

وبعد تسع محاولات سابقة، نجح منتخب الأردن أخيرا في كسر الحاجز التاريخي وبلوغ المونديال لأول مرة في محاولته العاشرة.

وضمت القائمة 26 لاعبا، هم:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، نور بني عطية.

الدفاع: عبد الله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، سليم عبيد، محمد أبو النادي، حسام أبو ذهب، إحسان حداد.

الوسط: أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمود مرضي، عودة الفاخوري.

الهجوم: موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، إبراهيم صبرة، وعلي علوان.

وأكد الاتحاد الأردني لكرة القدم في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن وفد المنتخب وصل اليوم إلى مدينة سان دييغو في الولايات المتحدة؛ لخوض المعسكر التدريبي الذي يمتد حتى 10 يونيو/حزيران الجاري.

وسيخوض النشامى المباراة الودية الأخيرة أمام منتخب كولومبيا، بعد منتصف ليل الاثنين المقبل على ملعب سنابدراغون.

وأوضح الاتحاد أن المنتخب سيستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأمريكية.

ويشارك منتخب النشامى ضمن المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا، فيما سيستهل مشواره المونديالي بلقاء النمسا صباح الأربعاء 17 يونيو/حزيران الجاري.