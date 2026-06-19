رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

8 أزواج من الأشقاء.. كيف أعادت الهجرة تشكيل الهوية الكروية في كأس العالم عام 2026؟

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Soccer Football - Champions League - Group F - Paris St Germain v AC Milan - Parc des Princes, Paris, France - October 25, 2023 Paris St Germain's Lucas Hernandez with AC Milan's Theo Hernandez after the match REUTERS/Gonzalo Fuentes
تعد مشاركة الشقيقين الفرنسيين لوكاس وتيو هرنانديز مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2026 إحدى أبرز قصص الأشقاء الحاضرين في البطولة (رويترز)
Published On 19/6/2026

لا تقتصر قصص كأس العالم 2026 على المنافسة داخل المستطيل الأخضر، بل تمتد إلى حكايات عائلية تعكس التحولات التي شهدتها كرة القدم العالمية خلال العقود الأخيرة. فمشاركة 7 أزواج من الإخوة في البطولة الحالية لا تبرز فقط الروابط العائلية في اللعبة، بل تكشف أيضا كيف أعادت الهجرة وتعدد الجنسيات رسم خريطة المنتخبات الوطنية.

وكان من الممكن أن يرتفع العدد إلى 8 أزواج من الإخوة، لولا إصابة المدافع الهولندي يورين تيمبر قبل انطلاق البطولة، ما حرمه من مرافقة شقيقه التوأم كوينتن تيمبر في النهائيات.

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ورغم مشاركة هذا العدد من الأشقاء، فإن 3 أزواج فقط يدافعون عن ألوان المنتخب نفسه، بينما اختار البقية تمثيل دول مختلفة، في مشهد بات يعكس واقعا متزايدا في كرة القدم الحديثة، حيث تتداخل الهويات والانتماءات بين بلد الميلاد وبلد الأصول العائلية.

ففي منتخب الرأس الأخضر، يشكل لاروس دوارتي وشقيقه ديروي دوارتي نموذجا للإخوة الذين اجتمعوا تحت راية واحدة، كما يبرز الشقيقان لياندرو وجونينيو باكونا مع كوراساو، إضافة إلى لوكاس وتيو هرنانديز مع المنتخب الفرنسي.

ATLANTA, GEORGIA - JUNE 15: Laros Duarte #15 and Deroy Duarte #14 of Cabo Verde shake hands before the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium on June 15, 2026 in Atlanta, Georgia. Mattia Ozbot/Getty Images/AFP (Photo by Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
يتصافح الشقيقان لاروس وديروي دوارتي قبل انطلاق مواجهة منتخب بلادهما جزر الرأس الأخضر أمام إسبانيا (الفرنسية)

لكن الصورة الأكثر دلالة تظهر لدى الإخوة الذين اختاروا طرقا مختلفة على المستوى الدولي. ويمثل نيكو ويليامز، أحد أبرز نجوم إسبانيا، البلد الذي ولد ونشأ فيه، بينما قرر شقيقه الأكبر إينياكي ويليامز الدفاع عن ألوان غانا، موطن والديهما الأصلي. ورغم أنهما يرتديان القميص نفسه في أتلتيك بلباو، فإنهما يحملان رايتين مختلفتين على الساحة الدولية.

GLASGOW, SCOTLAND - MAY 29: Leandro Bacuna and Juninho Bacuna during Curacao Training Session and Press Conference at Hampden Park on May 29, 2026 in Glasgow, Scotland. (Photo by WM Sport Media/Getty Images)
الشقيقان لياندرو باكونا وجونينيو باكونا خلال إحدى الحصص التدريبية لمنتخبهما كوراساو (غيتي)

وتتكرر القصة مع ديريك لوكاسن وشقيقه براين بروبي؛ فالأول اختار تمثيل غانا المرتبطة بجذور والدته، بينما واصل الثاني مشواره مع المنتخب الهولندي. كما ينطبق الأمر على الفرنسي ديزيريه دوي وشقيقه غويلا دوي الذي يمثل كوت ديفوار.

VALLADOLID, SPAIN - MARCH 17: Inaki Williams and Nico Williams of Athletic Club warm up prior to the LaLiga Santander match between Real Valladolid CF and Athletic Club at Estadio Municipal Jose Zorrilla on March 17, 2023 in Valladolid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
الشقيقان إينياكي ويليامز ونيكو ويليامز خلال الإحماء قبل مباراة أتلتيك بلباو أمام بلد الوليد ضمن الدوري الإسباني (غيتي)

 

CARDIFF, WALES - JUNE 02: Inaki Williams of Ghana looks on during the International Friendly match between Wales and Ghana at the Cardiff City Stadium on June 02, 2026 in Cardiff, Wales. (Photo by Ryan Hiscott/Getty Images)
يظهر قائد منتخب غانا إينياكي ويليامز خلال مباراة دولية (غيتي)

 

Spain's forward #17 Nico Williams runs with the ball during the 2026 World Cup Group H football match between Spain and Cape Verde at the Atlanta Stadium in Atlanta on June 15, 2026.
ينطلق لاعب منتخب إسبانيا نيكو ويليامز بالكرة خلال مواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم 2026 (الفرنسية)

تكشف هذه الحالات عن تحول مهم في كرة القدم الدولية؛ فاختيار المنتخب لم يعد مرتبطا فقط بالجغرافيا، بل بات يعكس توازنا معقدا بين الهوية الشخصية والجذور العائلية والطموحات الرياضية. ففي كثير من الأحيان، يجد اللاعب نفسه منتميا ثقافيا إلى أكثر من بلد، ويملك حق تمثيل أكثر من منتخب بفضل قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

Soccer Football - Ligue 1 - RC Strasbourg v Paris St Germain - Stade de la Meinau, Strasbourg, France - February 1, 2026 Brothers Paris St Germain's Desire Doue and RC Strasbourg's Guela Doue after the match REUTERS/Catherine Steenkeste
يجمع مونديال 2026 الشقيقين ديزيريه دوي لاعب فرنسا وغويلا دوي مع كوت ديفوار (رويترز)

كما أسهمت موجات الهجرة التي شهدتها أوروبا خلال العقود الماضية في نشوء أجيال جديدة من اللاعبين ذوي الخلفيات المتعددة، وهو ما يظهر بوضوح في منتخبات أفريقيا التي تعتمد بشكل متزايد على أبناء الجاليات المولودين في أوروبا، وفي المقابل تحتفظ المنتخبات الأوروبية بعدد كبير من اللاعبين المنحدرين من أصول أفريقية أو آسيوية أو لاتينية.

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ولا تبدو هذه الظاهرة استثناء في مونديال 2026، بل جزءا من اتجاه أوسع يعكس عولمة كرة القدم. فبينما كانت المنتخبات في الماضي تمثل حدودا جغرافية واضحة، أصبحت اليوم تعكس أيضا قصص الهجرة والاندماج والهوية المزدوجة.

ومن هنا، فإن وجود 7 أزواج من الإخوة في البطولة لا يروي فقط حكاية عائلية استثنائية، بل يقدم صورة مصغرة لعالم باتت فيه كرة القدم مرآة للتحولات الاجتماعية والثقافية التي يعيشها البشر، حيث قد ينشأ الأخوان في المنزل نفسه، لكن كلا منهما يختار التعبير عن انتمائه بطريقته الخاصة على أكبر مسرح كروي في العالم.

المصدر: الصحافة الألمانية

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