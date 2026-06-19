هدايا مونديالية تفاجئ ركاب طائرة أمريكية

على هامش المباراة الثانية للمنتخب الأمريكي أمام نظيره الأسترالي يوم الجمعة، قدمت إحدى شركات الطيران الأمريكية مبادرة خاصة لركاب إحدى رحلاتها من لوس أنجلوس إلى سياتل يوم الخميس، حيث وزعت قمصان المنتخب الأمريكي لكرة القدم ومنتجات ترويجية مرتبطة بكأس العالم 2026.

وشهدت الرحلة رقم 6324، التي كانت متجهة من لوس أنجلوس إلى سياتل، مفاجأة غير متوقعة للركاب، إذ تلقى نحو 65 مسافرًا هدايا من الشركة تتعلق بالبطولة والمنتخب الأمريكي، في وقت يستعد فيه منتخب الولايات المتحدة لمواجهة أستراليا يوم الجمعة على ملعب لومن (Lumen Field) في سياتل.

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وُضعت قمصان المنتخب الوطني على مقاعد الركاب داخل الطائرة، فيما وُجدت إلى جانبها أكياس شفافة تحمل شعار كأس العالم، احتوت على مجموعة من المنتجات الترويجية، من بينها كرات رسمية للبطولة. كما حصل كل راكب على حقيبة مستحضرات تجميل تحمل شعار الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، وفق ما أكده متحدث باسم الشركة لصحيفة "سياتل تايمز" (Seattle Times).

وخلال صعودهم إلى الطائرة، اكتشف الركاب هذه المفاجآت التي رسمت البهجة على وجوههم، حيث عبّر عدد منهم عن إعجابهم الشديد بالمبادرة، واصفين إياها بالرائعة والمبهرة، فيما لم يتردد أحد الأطفال في ارتداء قبعة تحمل شعار المنتخب فور استلامها.

وعلى الصعيد الكروي، يدخل المنتخب الأمريكي البطولة بقوة بعد فوزه الكبير على باراغواي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في ليلة 12 إلى 13 يونيو/حزيران، ويستعد لحسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي خلال مباراته أمام أستراليا، في مواجهة قد تكون حاسمة أيضا لتحديد صدارة المجموعة الرابعة، بعد فوز المنتخب الأسترالي على تركيا بهدفين دون رد في الجولة الافتتاحية.