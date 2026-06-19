موعد مباراة تونس ضد اليابان في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يلتقي المنتخب التونسي نظيره الياباني يوم الأحد 21 يونيو/حزيران في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من مونديال 2026، في مواجهة ستكون استثنائية لكونها المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم، وسيحتضنها ملعب مونتيري بالمكسيك.

موعد مباراة تونس ضد اليابان

تقام المباراة يوم الأحد 21 يونيو/حزيران على ملعب مونتيري غوادلوب بمدينة مونتيري المكسيكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة صباحا (7:00) بتوقيت السعودية والدوحة ومصر، والساعة الثامنة صباحا (8:00) بتوقيت الإمارات، والساعة الخامسة صباحا (5:00) بتوقيت تونس، والساعة الواحدة ظهرا (13:00) بتوقيت اليابان.

قنوات البث الناقلة لمباراة تونس ضد اليابان

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كما يمكن متابعة تغطية حية ومباشرة بكافة التفاصيل للمواجهة عبر موقع الجزيرة نت.

البحث عن أول انتصار

تلقى منتخب تونس هزيمة ثقيلة في الجولة الأولى أمام السويد 5-1، أجبرت الاتحاد التونسي على تغيير الجهاز الفني مباشرة بعد المباراة والتعاقد مع الفرنسي هيرفي رونار خلفا لصبري اللموشي.

فيما نجح منتخب اليابان في انتزاع نقطة التعادل أمام هولندا في الجولة الأولى في مباراة انتهت بنتيجة 2-2.

المباراة رقم 1000

ويستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتطبيق بروتوكول احتفالي خاص في المباراة المرتقبة نظرا لرمزيتها في تاريخ كأس العالم، وهي المباراة رقم 1000 في المسابقة منذ انطلاقها.

ولإحياء هذه المناسبة، قام فيفا بتصميم قميص خاص بالحكام، جاء باللون البرتقالي مع خطوط ذهبية، وتضمن شارة "المباراة رقم 1000" على الكم الأيسر.

وقد كشف بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في فيفا، عن هذا القميص الخاص يوم الخميس، في إطار الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية.

أسبقية تاريخية لليابان

والتقى المنتخبان في 4 مناسبات سابقة أولها في مرحلة المجموعات بمونديال 2002 الذي أقيم في كوريا واليابان، وكانت الغلبة لليابان بنتيجة 2-0. ثم تقابلا في مباراة دولية ودية في عام 2003 انتهت بفوز اليابان بهدف نظيف. ومثلها في عام 2015 فاز فيها المنتخب الياباني بهدفين نظيفين.

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أما آخر مواجهة جمعت المنتخبين، فكانت في نهائي دورة كيرين كاب باليابان عام 2022 وفاز فيها منتخب تونس بنتيجة 3-0 وتوّج بلقب الدورة الودية.