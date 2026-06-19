"من يعبث مع ميسي".. تحذير حاسم من رئيس الأرجنتين

دعم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نجم منتخب بلاده، ليونيل ميسي، في خضم الأحاديث التي تناولت مسألة الحالة الصحية لوالده خورخي، والتي حدت بعائلته إلى إصدار بيان رسمي حيال الأمر.

الرئيس الأرجنتيني نشر عبر "إنستغرام" قائلا: "من يعبث مع ميسي، يعبث معنا جميعا".

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وكانت تقارير أرجنتينية أفردت الحديث عن حالة والد ميسي، بل ذهب بعضها إلى الحديث علنا عن احتمال وفاته، الأمر الذي قوبل ببيان رسمي من عائلة ليونيل ميسي.

وقالت عائلة ميسي، الخميس، إن والده خورخي يمر بوعكة صحية ويخضع حاليا لمراقبة طبية دقيقة، مؤكدة أن حالته تشهد تحسنا تدريجيا وتتطور بشكل إيجابي.

جاء هذا الإعلان بعد يومين من المباراة التي قادت فيها ثلاثية ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على الجزائر بنتيجة 3-0 في كأس العالم 2026، حيث أثار تأثر قائد "ألبيسيليستي" عقب تسجيله الهدف الأول موجة واسعة من التساؤلات، بعدما ظهر وهو يمسح دموعه بقميصه في مشهد لافت.