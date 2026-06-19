بينهم عراقي وأردني.. 4 عرب في قمة الإحصائيات الفردية بكأس العالم

في أولى مباريات كأس العالم، لم تكن المتعة حاضرة فقط في الأهداف والنتائج، بل أيضا في الأرقام الفردية التي تكشف ملامح الأداء الحقيقي للاعبين داخل الملعب.

وخلال 24 تم تسجل 75 هدفا بمعدل 3.125 هدف في المباراة، وهو الأعلى في هذه المرحلة منذ 1958، ما يؤكد أن النسخة الحالية تقدم كرة هجومية مفتوحة رغم كل المخاوف السابقة من ضغط الجدول وطول البطولة.

لكن خلف هذه الأرقام العامة، تبرز إحصائيات فردية تكشف عن لاعبين صنعوا الفارق في التفاصيل الدقيقة، خصوصا في المواجهات الفردية والمراوغات والالتحامات.

العرب في الواجهة: تفوق في التفاصيل الصغيرة

في فئة أفضل نسبة نجاح في المراوغات، يفرض اللاعبون العرب حضورا لافتا بحسب موقع "أوبتا" للإحصائيات.

الأردني نزار الرشدان حقق نجاحا لافتا وصل إلى 80% (4 مراوغات ناجحة من 5)، في أداء يعكس نضجا تكتيكيا رغم صعوبة المنافس والضغط العالي الذي يمارسه.

ويأتي المصري عمر مرموش بنفس النسبة 80%، مؤكدًا حضوره كأحد أكثر اللاعبين فاعلية في التحول السريع والمراوغة تحت الضغط (4 مراوغات ناجحة من 5).

أفضل معدلات نجاح المراوغة في الجولة الأولى من كأس العالم 2026

الإيفواري أماد ديالو 86% .

الكوري لي كانغ إن 83% .

المكسيكي خوليان كينيونيس 83%

الأردني نزار الرشدان 80%.

المصري عمر مرموش 80%.

الألماني جمال موسيالا 80%.

وفي فئة المواجهات الثنائية، يبرز اسم العراقي ميرخاس غازي صالح دوسكي رقما قويا في الصراعات الثنائية بنسبة نجاح بلغت 85% (11 ناجحة من 13)، وهو من أعلى المعدلات في هذه الفئة، ما يجعله أحد أبرز اللاعبين العرب في الجانب الدفاعي.

ولا يمكن تجاهل التونسي حنبعل المجبري الذي رغم هزيمة فريقه بخماسية أمام منتخب السويد قدم نفس نسبة التفوق تقريبا (85%) في الالتحامات، ليؤكد مرة أخرى أنه لاعب يفرض نفسه في قلب الصراع البدني.

أفضل معدلات نجاح في الالتحامات الثنائية خلال الجولة الأولى من كأس العالم 2026

إعلان