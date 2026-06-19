رياضة|كأس العالم 2026

بينهم عراقي وأردني.. 4 عرب في قمة الإحصائيات الفردية بكأس العالم

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SEATTLE, WASHINGTON - JUNE 15: Omar Marmoush #22 of Egypt controls the ball during the FIFA World Cup 2026 Group G match between Belgium and Egypt at Seattle Stadium on June 15, 2026 in Seattle, Washington. Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
عمر مرموش لاعب المنتخب المصري (الفرنسية)
Published On 19/6/2026

في أولى مباريات كأس العالم، لم تكن المتعة حاضرة فقط في الأهداف والنتائج، بل أيضا في الأرقام الفردية التي تكشف ملامح الأداء الحقيقي للاعبين داخل الملعب.

وخلال 24 تم تسجل 75 هدفا بمعدل 3.125 هدف في المباراة، وهو الأعلى في هذه المرحلة منذ 1958، ما يؤكد أن النسخة الحالية تقدم كرة هجومية مفتوحة رغم كل المخاوف السابقة من ضغط الجدول وطول البطولة.

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لكن خلف هذه الأرقام العامة، تبرز إحصائيات فردية تكشف عن لاعبين صنعوا الفارق في التفاصيل الدقيقة، خصوصا في المواجهات الفردية والمراوغات والالتحامات.

العرب في الواجهة: تفوق في التفاصيل الصغيرة

في فئة أفضل نسبة نجاح في المراوغات، يفرض اللاعبون العرب حضورا لافتا بحسب موقع "أوبتا" للإحصائيات.

الأردني نزار الرشدان حقق نجاحا لافتا وصل إلى 80% (4 مراوغات ناجحة من 5)، في أداء يعكس نضجا تكتيكيا رغم صعوبة المنافس والضغط العالي الذي يمارسه.

ST GALLEN, SWITZERLAND - MAY 31: Johan Manzambi of Switzerland challenges Nizar Al-Rashdan of Jordan during the international friendly match between Switzerland and Jordan at Kybunpark on May 31, 2026 in St Gallen, Switzerland. (Photo by Sona Maleterova/Getty Images)
يوهان مانزامبي السويسري يتحدى نزار الرشادان خلال مباراة ودية دولية (غيتي إيميجز)

 

ويأتي المصري عمر مرموش بنفس النسبة 80%، مؤكدًا حضوره كأحد أكثر اللاعبين فاعلية في التحول السريع والمراوغة تحت الضغط (4 مراوغات ناجحة من 5).

SEATTLE, WASHINGTON - JUNE 15: Omar Marmoush #22 of Egypt controls the ball under pressure from Amadou Onana #24 of Belgium during the FIFA World Cup 2026 Group G match between Belgium and Egypt at Seattle Stadium on June 15, 2026 in Seattle, Washington. Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
مرموش يسيطر على الكرة تحت ضغط من أمادو أونانا من بلجيكا (الفرنسية)

أفضل معدلات نجاح المراوغة في الجولة الأولى من كأس العالم 2026

  • الإيفواري أماد ديالو  86% .
  • الكوري لي كانغ إن 83% .
  • المكسيكي خوليان كينيونيس 83%
  • الأردني نزار الرشدان 80%.
  • المصري عمر مرموش 80%.
  • الألماني جمال موسيالا 80%.

وفي فئة المواجهات الثنائية، يبرز اسم العراقي ميرخاس غازي صالح دوسكي رقما قويا في الصراعات الثنائية بنسبة نجاح بلغت 85% (11 ناجحة من 13)، وهو من أعلى المعدلات في هذه الفئة، ما يجعله أحد أبرز اللاعبين العرب في الجانب الدفاعي.

Bolivia's Robson Matheus, left, and Bolivia's Juan Godoy, back, challenge Iraq's Merchas Doski during the World Cup playoff final soccer match between Iraq and Bolivia in Monterrey, Mexico, Tuesday, March 31, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)
روبسون ماثيوس وخوان غودوي من بوليفيا يتحديان ميرخاس دوسكي من العراق خلال كأس العالم (أسوشيتد برس)

 

ولا يمكن تجاهل التونسي حنبعل المجبري الذي رغم هزيمة فريقه بخماسية أمام منتخب السويد قدم نفس نسبة التفوق تقريبا (85%) في الالتحامات، ليؤكد مرة أخرى أنه لاعب يفرض نفسه في قلب الصراع البدني.

Tunisia's Hannibal Mejbri (10) and Sweden's Gustaf Lagerbielke (2) battle for the ball during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix)
حنبعل المجبري خلال إلتحام مع لاعب منتخب السويد (أسوشيتد برس)

أفضل معدلات نجاح في الالتحامات الثنائية خلال الجولة الأولى من كأس العالم 2026

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  • البنمي جيوفاني راموس91%.
  • السنغالي كريبان دياتا90%.
  • العراقي ميرخاس دوسكي 85%.
  • التونسي حنبعل المجبري 85%.
  • الكندي ريتشي لاريا 82%.
  • البوسني طارق محارموفيتش 82%.
  • الألماني نيكو شلوتربيك 82%.
المصدر: الصحافة الأجنبية

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