لماذا غاب المشجع التمثال عن مباراة الكونغو الديمقراطية أمام البرتغال؟

تساءلت جماهير كرة القدم، خصوصا الذين تابعوا كأس أمم أفريقيا الأخيرة، عن سبب غياب المشجع الشهير للكونغو الديمقراطية شبيه السياسي السابق باتريس لومومبا عن مباراة فريقه أمام البرتغال.

وفرض منتخب الكونغو الديمقراطية تعادلا مثيرا بنتيجة 1-1 على البرتغال، في افتتاح مباريات المجموعة الحادية عشرة في مواجهة شهدت غيابا اضطراريا لأشهر مشجعي "النمور" في المدرجات.

وحرمت قيود السفر المشجع الكونغولي الشهير ميشيل كوكا مبولادينغا، المعروف بلقب "لومومبا فيا"، من التواجد في ملعب "إن آر جي" بهيوستن، بسبب تعقيدات إدارية فرضتها السلطات الأمريكية على خلفية الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس إيبولا.

تدخل رئاسي

واكتسب مبولادينغا (49 عاما)، الذي يعمل رساما للكاريكاتير في صحيفة "إيه إس فيتا"، شهرة عالمية واسعة خلال كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بفضل أسلوبه الفريد في دعم معنويات اللاعبين عبر الوقوف طوال الـ90 دقيقة دون حراك، تحية لروح رمز الاستقلال الكونغولي باتريس لومومبا.

ونظراً للأهمية المعنوية الكبيرة التي يمثلها للمنتخب، تدخل الرئيس الكونغولي "فيليكس تشيسكيدي" شخصيا بناء على طلب اللاعبين، وتم إدراج مبولادينغا ضمن الوفد الرسمي؛ حيث يُنتظر وصوله إلى مدينة أتلانتا للالتحاق بالبعثة قبل مواجهة أوزبكستان المرتقبة في 27 يونيو/حزيران الجاري.