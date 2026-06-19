رياضة|كأس العالم 2026

لماذا غاب المشجع التمثال عن مباراة الكونغو الديمقراطية أمام البرتغال؟

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Democratic Republic of Congo's supporter Michel Kuka Mboladinga, pays tribute to Democratic Republic of Congo's late prime minister Patrice Lumumba, by remaining motionless before the Africa Cup of Nations (CAN) round of 16 football match between Algeria and Democratic Republic of Congo at the Prince Moulay El Hassan Stadium in Rabat on January 6, 2026.
مبولادينغا اكتسب شهرة عالمية واسعة خلال كأس الأمم الأفريقية الأخيرة (الفرنسية)
Published On 19/6/2026

تساءلت جماهير كرة القدم، خصوصا الذين تابعوا كأس أمم أفريقيا الأخيرة، عن سبب غياب المشجع الشهير للكونغو الديمقراطية شبيه السياسي السابق باتريس لومومبا عن مباراة فريقه أمام البرتغال.

وفرض منتخب الكونغو الديمقراطية تعادلا مثيرا بنتيجة 1-1 على البرتغال، في افتتاح مباريات المجموعة الحادية عشرة في مواجهة شهدت غيابا اضطراريا لأشهر مشجعي "النمور" في المدرجات.

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وحرمت قيود السفر المشجع الكونغولي الشهير ميشيل كوكا مبولادينغا، المعروف بلقب "لومومبا فيا"، من التواجد في ملعب "إن آر جي" بهيوستن، بسبب تعقيدات إدارية فرضتها السلطات الأمريكية على خلفية الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس إيبولا.

تدخل رئاسي

واكتسب مبولادينغا (49 عاما)، الذي يعمل رساما للكاريكاتير في صحيفة "إيه إس فيتا"، شهرة عالمية واسعة خلال كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بفضل أسلوبه الفريد في دعم معنويات اللاعبين عبر الوقوف طوال الـ90 دقيقة دون حراك، تحية لروح رمز الاستقلال الكونغولي باتريس لومومبا.

ونظراً للأهمية المعنوية الكبيرة التي يمثلها للمنتخب، تدخل الرئيس الكونغولي "فيليكس تشيسكيدي" شخصيا بناء على طلب اللاعبين، وتم إدراج مبولادينغا ضمن الوفد الرسمي؛ حيث يُنتظر وصوله إلى مدينة أتلانتا للالتحاق بالبعثة قبل مواجهة أوزبكستان المرتقبة في 27 يونيو/حزيران الجاري.

المصدر: الصحافة الأجنبية

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