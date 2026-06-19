رياضة|كأس العالم 2026|المغرب

مدرب المغرب يتحدث عن صيباري.. ويوضح الفارق بين البرازيل وإسكتلندا

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FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 18: Mohamed Ouahbi, Head Coach of Morocco, speaks with the media during the press conference of Morocco one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group C match between Scotland and Morocco at Boston Stadium on June 18, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Mattia Ozbot/Getty Images/AFP (Photo by Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
المدرب محمد وهبي من المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المغرب واسكتلندا (الفرنسية)
Published On 19/6/2026

قال مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم محمد وهبي إن مواجهة اسكتلندا، الجمعة، على ملعب "جيليت" في فوكسبورو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن كأس العالم عام 2026 في أمريكا الشمالية، ستكون مختلفة عن مواجهة البرازيل في الجولة الأولى.

وقال وهبي في مؤتمر صحفي عشية المواجهة: "البرازيل منتخب يتمتع بالمهارة الفنية لكنه أيضا قوي بدنيا جدا. لديهم لاعبون كبار وأقوياء، لكن بالطبع أسلوب اسكتلندا مختلف تماما".

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وأضاف: "قد يلعبون الكرة إلى الأمام بسرعة أكبر، كما أنهم متميزون جدا في الكرات الثانية".

وكان أداء "أسود الأطلس" مقنعا أمام البرازيل (1-1) في نيوجيرسي، لكن وهبي يأمل في تقديم مستوى أفضل.

وقال: "أعتقد أننا نستطيع أن نكون أفضل، اللاعبون يعلمون ذلك ونحن نعلمه، الهدف هو أن نكون أفضل في المباراة المقبلة، حتى لو كان السياق والمنافس مختلفين".

مصير صيباري

وشدد وهبي على أن مهاجمه إسماعيل صيباري لا يزال يركز بالكامل على كأس العالم، وسط تقارير تفيد باقترابه من إتمام انتقال ضخم إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.

وقال وهبي: "نحن لا نقرر توقيت ذلك بالطبع، لكنه لم يصبح رسميا بعد".

Morocco's midfielder #11 Ismael Saibari kicks the ball to score his team's first goal during the 2026 World Cup Group C football match between Brazil and Morocco at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 13, 2026. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
إسماعيل صيباري أثناء تسجيل هدف المغرب الوحيد في مرمى البرازيل (الفرنسية)

وأضاف: "نحن فخورون جدا عندما يتمكن اللاعبون المغاربة من اللعب لأندية كبيرة مثل بايرن ميونيخ".

وأوضح وهبي أن "اللاعب هادئ جدا حيال كل هذا، ولا أعتقد أن بايرن كان شرسا للغاية في تواصله، هو يركز على اللعب للمغرب".

وتابع: "أنا محظوظ لأنني أعرف (مدرب بايرن ميونيخ فينسنت) كومباني جيدا. أعتقد أنه يدرك أن الأولوية الآن هي للمغرب، لكننا سنكون فخورين جدا عندما يتم الأمر، ونريد أفضل اللاعبين المغاربة في أفضل الأندية".

المصدر: الفرنسية

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