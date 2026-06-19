مدرب المغرب يتحدث عن صيباري.. ويوضح الفارق بين البرازيل وإسكتلندا

قال مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم محمد وهبي إن مواجهة اسكتلندا، الجمعة، على ملعب "جيليت" في فوكسبورو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن كأس العالم عام 2026 في أمريكا الشمالية، ستكون مختلفة عن مواجهة البرازيل في الجولة الأولى.

وقال وهبي في مؤتمر صحفي عشية المواجهة: "البرازيل منتخب يتمتع بالمهارة الفنية لكنه أيضا قوي بدنيا جدا. لديهم لاعبون كبار وأقوياء، لكن بالطبع أسلوب اسكتلندا مختلف تماما".

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وأضاف: "قد يلعبون الكرة إلى الأمام بسرعة أكبر، كما أنهم متميزون جدا في الكرات الثانية".

وكان أداء "أسود الأطلس" مقنعا أمام البرازيل (1-1) في نيوجيرسي، لكن وهبي يأمل في تقديم مستوى أفضل.

وقال: "أعتقد أننا نستطيع أن نكون أفضل، اللاعبون يعلمون ذلك ونحن نعلمه، الهدف هو أن نكون أفضل في المباراة المقبلة، حتى لو كان السياق والمنافس مختلفين".

مصير صيباري

وشدد وهبي على أن مهاجمه إسماعيل صيباري لا يزال يركز بالكامل على كأس العالم، وسط تقارير تفيد باقترابه من إتمام انتقال ضخم إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.

وقال وهبي: "نحن لا نقرر توقيت ذلك بالطبع، لكنه لم يصبح رسميا بعد".

وأضاف: "نحن فخورون جدا عندما يتمكن اللاعبون المغاربة من اللعب لأندية كبيرة مثل بايرن ميونيخ".

وأوضح وهبي أن "اللاعب هادئ جدا حيال كل هذا، ولا أعتقد أن بايرن كان شرسا للغاية في تواصله، هو يركز على اللعب للمغرب".

وتابع: "أنا محظوظ لأنني أعرف (مدرب بايرن ميونيخ فينسنت) كومباني جيدا. أعتقد أنه يدرك أن الأولوية الآن هي للمغرب، لكننا سنكون فخورين جدا عندما يتم الأمر، ونريد أفضل اللاعبين المغاربة في أفضل الأندية".