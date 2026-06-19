مانويل نوير يحسم موقفه من الاستمرار مع "الماكينات" الألمانية

أعلن حارس المرمى الألماني المخضرم، مانويل نوير، يوم الخميس، أنه سيعتزل اللعب دولياً مرة أخرى عقب انتهاء بطولة كأس العالم، بعد أن عاد لصفوف المنتخب خصيصاً من أجل المشاركة في هذه البطولة.

يخوض نوير (40 عاماً) -المتوج بمونديال 2014- خامس مشاركة له على التوالي كحارس أساسي للمنتخب الألماني. وكانت هذه العودة مفاجئة للوسط الرياضي، إذ جاء استدعاؤه من قبل المدرب يوليان ناغلسمان بعد تألق لافت في النصف الثاني من الموسم مع بايرن ميونخ، ليتراجع نوير بذلك عن قرار اعتزاله الدولي الذي اتخذه عقب الخروج من ربع نهائي "يورو 2024".

وفي مؤتمر صحفي، عشية المباراة مع كوت ديفوار في الجولة الثانية من دور المجموعات، برر نوير قراره السابق بالاعتزال بكونه "الخيار الصحيح آنذاك"، موضحاً أن الاستمرار في اللعب للمنتخب طوال العامين الماضيين كان سيشكل "عبئاً رياضياً كبيراً".

وأضاف: "من الواضح بالنسبة لي أن هذه هي بطولتي الأخيرة، ولا أخطط للمشاركة في البطولة الأوروبية القادمة بعد عامين"، مؤكدا أنه تعايش مع حقيقة أن هذه هي مبارياته الدولية الأخيرة، مفضلاً التركيز على التحديات الراهنة بدلاً من استباق لحظات الوداع.

ونال نوير ثقة الجهاز الفني ليتصدر القائمة على حساب أوليفر باومان -الذي كان الخيار الأول للمنتخب قبل عودة نوير-، ليشارك الأخير أساسياً في المباراة الافتتاحية للمجموعة الخامسة التي اكتسحت فيها ألمانيا منتخب كوراساو بسبعة أهداف لهدف.

وحول العلاقة مع زميله، شدد نوير على روح التعاون قائلاً: "نعمل سوياً أنا وأوليفر، ندعم بعضنا ونتدرب من أجل المجموعة، وقد ناقشنا كافة التفاصيل عقب عودتي".

وتتجه أنظار نوير الآن نحو المباراة أمام كوت ديفوار، حيث يسعى المنتخب الألماني لحسم التأهل المبكر إلى دور الـ16، متجاوزاً بذلك كبوات الخروج من الدور الأول في نسختي 2018 و2022. وعن ذلك قال: "هدفنا واضح، كل شيء بأيدينا، ولا نريد الالتفات لإخفاقات الماضي. التأهل بعد المباراة الثانية سيكون إنجازاً خاصاً يمنحنا دافعاً للمضي قدماً".

إعلان

وعلى الرغم من أن رفع الكأس مجدداً سيجعل نوير اللاعب الألماني الوحيد في التاريخ الذي يتوّج باللقب مرتين، إلا أنه يشدد على أن مجرد التواجد في هذا العمر هو "هدية استثنائية".

واختتم تصريحاته بالقول: "لو لم ألمس في الفريق القدرة على المنافسة على اللقب، لما كنت هنا اليوم".