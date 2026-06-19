بين مارتينيز وألفاريز.. مدرب الأرجنتين أمام "معضلة سعيدة"

مع استمرار الاستعدادات للمباراة الثانية في كأس العالم 2026 أمام النمسا، يجد المدير الفني للأرجنتين، ليونيل سكالوني، نفسه مجددا في خضم "معضلة الاختيار" لمركز رأس الحربة، بعدما أعاد الفوز الافتتاحي (3-0) على الجزائر تسليط الضوء على المنافسة المحتدمة بين لاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز.

ورغم أن ألفاريز دخل البطولة بصفته الخيار الأول، فإن سكالوني فضّل الدفع بمارتينيز أساسيا في المباراة الافتتاحية، في إعادة لسيناريو مونديال قطر 2022، حين بدأ مارتينيز البطولة قبل أن يقتنص ألفاريز مركز المهاجم الأساسي بدءا من الجولة الثالثة.

ورغم جاهزية ألفاريز، الذي تعافى مؤخرا من إصابة في الكاحل، فإن سكالوني دافع بقوة عن خياره الأول، مشيدا بـ "العمل البدني المذهل" الذي قدمه مارتينيز ضد الجزائر، مؤكدا في الوقت ذاته أن قراراته الفنية تهدف دائما إلى "التوليفة المثالية" للفريق.

ويرى حارس مرمى بوكا جونيورز السابق، كارلوس نافارو مونتويا، أن هذه المنافسة تمثل "حيرة مباركة" تعكس ثراء المنتخب، موضحا الفوارق الجوهرية بينهما: "مارتينيز قناص داخل الصندوق، بينما يتميز ألفاريز بالقدرة على الربط بين الخطوط، فضلا عن كثافته البدنية العالية في الضغط الدفاعي".

ويبرز في مركز الظهير الأيمن، تساؤل تكتيكي بشأن الأفضلية بين غونزالو مونتييل، الذي نال ثقة البدء في اللقاء الافتتاحي أمام الجزائر، وناهويل مولينا، الخيار المعتاد الذي شارك بديلا مع مطلع الشوط الثاني في إشارة إلى احتمال استعادة موقعه.

أما على الرواق الأيسر، فتتعلق الأنظار بمدى تعافي نيكولاس تاليافيكو، الذي يواصل سباقه مع الزمن لتخطي إصابة في ربلة الساق. وبعد أن أدى فاكوندو ميدينا دور البديل الاضطراري في المباراة الأولى، يبدو الطاقم الفني في حالة ترقب، رغم أن التقارير الطبية الأخيرة من الاتحاد الأرجنتيني تبعث على التفاؤل وتؤكد أن تاليافيكو يخطو خطوات ملموسة في برنامجه التأهيلي على العشب.