لوبيتيغي: مباراة البوسنة والهرسك "حياة أو موت"

اعتبر المدرب الإسباني لمنتخب قطر جولين لوبيتيغي أن مواجهة البوسنة والهرسك في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم 2026 هي مواجهة "حياة أو موت" للطرفين، ورأى أن فريقه ظُلم تحكيميا في الخسارة أمام كندا.

وخسر المنتخب القطري أمام نظيره الكندي المضيف 0-6 في فانكوفر، في مواجهة قال المدرب الإسباني إنها كانت "صعبة جدا للعديد من الأسباب، بداية لأننا لعبنا أمام منتخب قوي، وتلقينا هدفا في توقيت مبكر جدا ثم جاء الثاني، ما جعل اللقاء أكثر صعوبة".

وقال لوبيتيغي إن البطاقة الحمراء الأولى لم تكن صحيحة، واعتبر أن "الهدف الثالث جاء من خطأ واضح جدا، لكن الأمر وارد الحدوث".

وتابع: "الأمر الوحيد الذي يجب أن أركز عليه قبل المباراة المقبلة، هو استعادة اللاعبين جاهزيتهم البدنية والذهنية".

وأكمل: "تلقينا بطاقتين حمراوين ولن يكون اللاعبان متوفرين للمباراة المقبلة. كانت هذه المباراة أصعب من السابقة، لكننا سنقاتل حتى النهاية. نحن هنا لأننا انتزعنا التأهل ولم يقدم لنا أحد ذلك كهدية".

وحول مواجهة البوسنة الأخيرة: "هي مباراة حياة أو موت لنا ولهم، لذا يجب علينا استعادة جاهزيتنا قبل كل شيء".

ويلتقي كل من قطر والبوسنة في 24 الجاري على ملعب لومن فيلد في سياتل بالولايات المتحدة.