قبل مواجهة هايتي.. المنتخب البرازيلي يحسم الجدل حول مشاركة نيمار

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، يوم الخميس، أن النجم نيمار دا سيلفا لن يرافق بعثة المنتخب إلى فيلادلفيا لخوض المباراة الثانية في دور المجموعات من كأس العالم أمام هايتي، وذلك بسبب استمرار تعافيه من إصابة على مستوى ربلة الساق.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن اللاعب سيبقى في مدينة نيوجيرزي لمواصلة برنامجه العلاجي، مستفيدا من المرافق الطبية المتوفرة في فندق "ذا ريدج" ومركز كولومبيا بارك التدريبي، في إطار سعي الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة إلى الملاعب في أفضل جاهزية ممكنة.

وكان مهاجم باريس سان جيرمان السابق قد عاد للتدرّب مع المجموعة يوم الأربعاء 17 يونيو/حزيران بعد ابتعاد عن ملامسة الكرة منذ تعرضه للإصابة مع ناديه سانتوس قبل نحو شهر، ما اضطر الجهاز الفني والطبي للمنتخب البرازيلي إلى التعامل بحذر مع ملف عودته، وتجنب أي استعجال في الدفع به إلى المباريات الرسمية.

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة إسكتلندا في ختام دور المجموعات، بعد مباراته المقبلة أمام هايتي، في وقت يواصل فيه الطاقم الطبي متابعة تطور حالة نيمار عن كثب.