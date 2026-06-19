لا يعني الكثير.. معسكر البرتغال يتجاهل "ضجيج رونالدو"

أكد المدافع البرتغالي روبن دياز أنه ورفاقه يتجاهلون الانتقادات الموجهة للفريق وقائده كريستيانو رونالدو عقب التعادل المخيب للآمال في مباراته الافتتاحية بكأس العالم لكرة القدم أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأحبطت الكونغو، التي تشارك في كأس العالم للمرة الأولى منذ 52 عاما، البرتغال في مباراة انتهت بالتعادل 1-1، أطلق فيها المنتخب الأوروبي تسديدة واحدة فقط على المرمى رغم إكماله 740 تمريرة، مما أدى إلى وابل من الانتقادات.

وكان رونالدو (41 عاما)، تحديدا، في مرمى النيران بعدما امتد صيامه التهديفي في البطولات الكبرى إلى 10 مباريات منذ كأس العالم 2022، على الرغم من كونه الهداف التاريخي للبرتغال.

وقال دياز للصحفيين في معسكر تدريب البرتغال: "الانتقادات لا تعني لنا الكثير، إنها مجرد ضجيج وجزء من المنافسة.

"هذا يحدث دائما عندما تخوض مباراة ولا تسير على ما يرام. نحن نغلق (آذاننا) عن الانتقادات غير الضرورية".

وتعرض قائد البرتغال لانتقادات لاذعة من المهاجم الفرنسي السابق تييري هنري، الذي أشار إلى أن رونالدو يلعب من أجل المجد الشخصي بدلا من نجاح الفريق.

وقال هنري لمحطة فوكس (Fox): "هناك أمر واحد مهم: الفريق هو الذي يحتاج إلى التسجيل، وليس أنت"، مضيفا أن رونالدو كان يعوق زملاءه الذين كانوا في مواقع أفضل للتسجيل.

رونالدو معتاد على الضغط

لكن دياز رفض الحديث بالتحديد عن رونالدو، الذي يشارك في كأس العالم للمرة السادسة.

وقال دياز: "كريستيانو، بالطبع، معتاد على التعامل مع الضغط الإعلامي الذي نواجهه عادة في النادي والمنتخب الوطني والبطولات العالمية والمسابقات الأوروبية.

"في هذا النوع من البطولات، لن يكون الأمر مثاليا أبدا… هذه بطولة لا يمكنك الفوز بها إلا إذا لعبت جيدا مباراة تلو الأخرى".

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وأعلن دياز، الذي جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الافتتاحية أثناء تعافيه من الإصابة، عن جاهزيته للعب في المباراة الثانية للمجموعة يوم الثلاثاء ضد أوزبكستان.

وبعد أن لعبت البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية التي اعتمدت على خماسي في خط الدفاع، ربما تواجه نفس الأمر أمام أوزبكستان، وقال دياز إنه أسلوب خططي واجهه مرارا وتكرارا أثناء اللعب مع مانشستر سيتي.

وأضاف: "لقد لعبت معظم مبارياتي مع النادي ضد فرق تستخدم خط دفاع مكون من خمسة لاعبين، لذا لدي فكرة واضحة جدا عن ذلك".