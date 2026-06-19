رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

لامين جمال يوضح حالته قبل مواجهة السعودية

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Spain's Lamine Yamal dribbles the ball during the World Cup Group H soccer match between Spain and Cape Verde in Atlanta, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Stew Milne)
يتحكم لاعب المنتخب الإسباني لامين جمال بالكرة خلال مواجهة إسبانيا أمام الرأس الأخضر في كأس العالم 2026 (أسوشييتد برس)
Published On 19/6/2026

أبدى نجم المنتخب الإسباني لامين جمال (18 عاما) تفاؤله بشأن حالته البدنية في كأس العالم 2026، مؤكداً أنه بات قادراً على مساعدة فريقه، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة التعامل بحذر مع عودته بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

وقال جمال في تصريحات لقناة "تي في إي" (TVE) إنه يشعر بتحسن كبير ويملك رغبة قوية في العودة للمشاركة، مضيفاً: "أنا بخير جداً، لكنني لست جاهزاً لخوض مباراة كاملة. ابتعدت عن الملاعب لفترة طويلة وأحتاج إلى العودة بشكل تدريجي".

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وأوضح اللاعب الشاب أنه لا يزال في مرحلة استعادة الإيقاع البدني الكامل، مشيراً إلى أن مشاركته في مباراة كاملة في الوقت الحالي قد لا تكون الخيار الأمثل، قائلاً: "أعتقد أنه من المبكر اللعب 90 دقيقة كاملة، الأمر غير ضروري، لدي مرحلة تأقلم ويجب أن تتم إدارتها بشكل صحيح".

وكشف جمال أنه عاش فترة صعبة هذا الموسم بسبب الإصابات، بعد أن غاب لفترات متقطعة نتيجة مشاكل عضلية، وهو ما أثّر على استمراريته المعتادة داخل الملعب، مضيفاً أن تلك التجربة ساعدته على النضج والتعامل بشكل أفضل مع الضغوط.

وعن الضغوط الإعلامية المحيطة به، قال جمال إنه يتعامل معها بهدوء، مدركاً حجم الاهتمام الذي يحظى به داخل إسبانيا وخارجها، مشيراً إلى أنه يركز فقط على تقديم أفضل ما لديه داخل الملعب.

كما لم يُخفِ اللاعب إعجابه الكبير بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، واصفاً إياه بأنه "الأفضل في التاريخ دون أي نقاش"، رغم تأكيده أن قدوته الأولى في كرة القدم لا تزال البرازيلي نيمار.

واختتم جمال تصريحاته بالتطلع إلى المراحل الحاسمة من البطولة، معبراً عن رغبته في مواجهة المنتخبات الكبرى، بما فيها الأرجنتين، قائلاً: "إذا أردنا الفوز بكأس العالم فعلينا مواجهة الأفضل، ونتمنى الوصول إلى النهائي".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تحتاج فيه إسبانيا إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل في الجولة الافتتاحية أمام الرأس الأخضر، ما يزيد من أهمية عودة اللاعب الشاب، ولو بشكل تدريجي، إلى تشكيلة الفريق.

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المصدر: الصحافة الإسبانية

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