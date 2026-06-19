كلارك حذر.. وميزة إسكتلندية غريبة قبل مباراة المغرب

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين إسكتلندا والمغرب في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026، وسط حالة من الترقب داخل المعسكر الإسكتلندي الذي يدرك جيدا أن مهمته المقبلة ستكون أكثر تعقيدا من مباراته الافتتاحية أمام هايتي.

وأطلق المدير الفني لمنتخب إسكتلندا ستيف كلارك تحذيرا واضحا للاعبيه قبل اللقاء، مؤكدا أن المنتخب المغربي يمثل أحد أقوى المنتخبات المشاركة في البطولة، بل إنه يرى أن النسخة الحالية من "أسود الأطلس" تبدو أقوى من تلك التي صنعت التاريخ ببلوغ نصف نهائي كأس العالم 2022.

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خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، لم يُخفِ كلارك إعجابه بالمستوى الذي يقدمه المنتخب المغربي، خاصة بعد الأداء القوي الذي ظهر به أمام البرازيل في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال المدرب الإسكتلندي: "إن فريقه يدرك تماما حجم التحدي المنتظر"، مشيرا إلى أن المغرب يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في أي لحظة.

وأوضح أن المنتخب المغربي يجمع بين القوة البدنية والسرعة والمهارات الفنية العالية، وهي عناصر تجعل منه منافسا صعبا للغاية على أي فريق في البطولة.

وأضاف: "إن إسكتلندا ستكون مطالبة بالوصول إلى أعلى درجات التركيز والانضباط إذا أرادت الخروج بنتيجة إيجابية"، مؤكدا أن مواجهة المغرب تتطلب أداء استثنائيا من جميع اللاعبين.

المغرب يفرض واقعا تكتيكيا جديدا

واعترف كلارك بأن منتخب المغرب قد يفرض أسلوبه على مجريات اللقاء من خلال الاستحواذ على الكرة لفترات طويلة، وهو ما يدفع الجهاز الفني الإسكتلندي إلى التفكير في حلول تكتيكية مختلفة.

وتشير المعطيات إلى إمكانية تخلي إسكتلندا عن طريقة اللعب التي اعتمدتها أمام هايتي، والاتجاه نحو خطة دفاعية أكثر توازنا تعتمد على ثلاثة مدافعين، وهي الطريقة التي سبق أن استخدمها الفريق في إحدى مبارياته الودية خلال العام الجاري.

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وأكد المدرب أن منتخبه عمل خلال السنوات الماضية على تطوير قدرته على اللعب بأكثر من نظام تكتيكي، موضحا أن المرونة أصبحت عنصرا أساسيا في فلسفة الفريق.

وقال إن كل مباراة تتطلب ظروفا مختلفة، ولذلك فإن الجهاز الفني يسعى دائما إلى امتلاك أكثر من خيار فني يسمح بالتعامل مع طبيعة المنافسين ومستوى التحديات.

عقدة المرشح للفوز.. ميزة إسكتلندية غريبة

وفي واحدة من أكثر تصريحاته إثارة للاهتمام، أشار كلارك إلى أن لاعبيه غالبا ما يشعرون براحة أكبر عندما يدخلون المباريات باعتبارهم الطرف الأقل ترشيحا لتحقيق الفوز.

وأوضح أن المنتخب الإسكتلندي واجه صعوبات كبيرة خلال مباراته الأولى أمام هايتي رغم دخوله اللقاء بصفته المرشح الأبرز للانتصار، لكنه تمكن في النهاية من حصد النقاط الثلاث.

ويرى كلارك أن مواجهة المغرب قد تمنح فريقه وضعية مختلفة نفسيا، إذ سيدخل اللقاء دون ضغوط الترشيحات، وهو أمر قد يساعد اللاعبين على تقديم أداء أكثر تحررا وثقة.

يدرك المنتخب الإسكتلندي أن مباراته أمام المغرب قد تمثل محطة مفصلية في مسيرته بالمونديال. فبعد الفوز على هايتي بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية، بات المنتخب قريبا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه.

وتشير الحسابات إلى أن الحصول على نقطة واحدة من المواجهة المقبلة قد يكون كافيا لوضع إسكتلندا على أعتاب التأهل، بينما سيجعلها الفوز في موقع مثالي قبل الجولة الأخيرة.

لكن كلارك رفض الانشغال بالحسابات المعقدة أو سيناريوهات التأهل، مؤكدا أن تركيزه ينصب بالكامل على المباراة نفسها.

وشدد على أن الهدف الأساسي لأي فريق يجب أن يكون السعي إلى الفوز، وإن تعذر ذلك فعلى الأقل تجنب الخسارة، معتبرا أن الحديث عن الاحتمالات المختلفة يظل شأنا يخص وسائل الإعلام والجماهير أكثر مما يخص اللاعبين والجهاز الفني.

أجواء إيجابية داخل المعسكر الإسكتلندي

وكشف المدرب المخضرم عن حالة معنوية مرتفعة تسود صفوف المنتخب بعد الانتصار على هايتي، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا يتطلعون منذ فترة طويلة لتحقيق فوز في بطولة كبرى، وقد نجحوا أخيرا في تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن الفريق أصبح الآن يطمح إلى مواصلة المشوار وكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة الإسكتلندية، مؤكدا أن الحصص التدريبية الأخيرة اتسمت بالحماس والتركيز والرغبة الكبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المغرب.

لفتة إنسانية مؤثرة قبل المباراة

بعيدا عن الجوانب الفنية، حرص كلارك على توجيه رسالة تعزية إلى عائلة المشجع الإسكتلندي دوني ستراثي، الذي توفي بعد حضوره مباراة منتخب بلاده أمام هايتي.

وقال المدرب: "إن الخبر كان مؤلما للغاية وسط الأجواء الإيجابية التي تعيشها الكرة الإسكتلندية في البطولة"، معربا عن تعاطفه العميق مع أسرة الراحل وأفراد عائلته.

وأضاف أن المنتخب بأكمله يشارك عائلة المشجع الراحل مشاعر الحزن، مؤكدا أن الجماهير تمثل جزءا أساسيا من مسيرة الفريق وأن دعمها المستمر يمنح اللاعبين دافعا إضافيا في المنافسات الكبرى.

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وتدخل إسكتلندا المباراة وهي تدرك أن المغرب ليس مجرد منافس آخر في المجموعة، بل فريق يمتلك طموحات كبيرة وخبرة متراكمة على الساحة العالمية.

وفي المقابل، يرى المنتخب الإسكتلندي أن الفرصة مواتية لصناعة لحظة تاريخية طال انتظارها، ما يجعل المواجهة مرشحة لتكون واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة وأهمية، ليس فقط في حسابات المجموعة الثالثة، بل في مشوار المنتخبين بكأس العالم 2026.