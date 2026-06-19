كسر في الساق.. كوني يبتعد لفترة طويلة

أكد مدرب المنتخب الكندي لكرة القدم جيسي مارش إصابة لاعبه إسماعيل كوني بكسر في الساق خلال المباراة التي انتهت بفوز كندا على قطر 6-0 في المجموعة الثانية.

وتُعد هذه الإصابة التي تعرض لها كوني في الدقيقة 55 إثر تدخل من القطري عاصم ماديبو، ضربة قوية للفريق بعد تصدره المجموعة.

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وقال مارش لوسائل إعلام: "سمعنا صوت الكسر من دكة البدلاء. الجميع مصدوم نظرا لكونه ركيزة أساسية في الفريق".

وأشاد مارش بصلابة لاعبه الذي حاول طمأنة زملائه والجمهور أثناء خروجه رغم ألمه الشديد.

وكشف مارش أن ماديبو زار غرفة ملابس كندا واعتذر للاعب، مؤكدا أنه لا يرى تعمدا للإيذاء، بل يرجعه لضغوط المباراة ورغبة المنتخب القطري في تفادي هزيمة للحفاظ على آماله في التأهل.

وعلى الصعيد الفني، احتفل مارش بالفوز، كونه الانتصار الأول لكندا في تاريخ نهائيات كأس العالم. وتحتل كندا حاليا صدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن سويسرا، بانتظار المواجهة الحاسمة بينهما يوم 24 يونيو/حزيران الجاري.

وأكد مارش أن فريقه سيسعى لتجنب الهزيمة في المباراة الأخيرة أمام سويسرا لضمان صدارة المجموعة، وهو ما يمنحهم ميزة خوض المباراة المقبلة على أرضهم في فانكوفر.

في المقابل، أكد الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن الإصابة ستبعد كوني عن الملاعب بين 4 و5 أشهر.