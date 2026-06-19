قميص البرازيل لا يرحم.. نصيحة رودريغو لتجاوز ضغوط كأس العالم

تحدث النجم البرازيلي رودريغو في تصريح لصحيفة ذا غارديان (The Guardian) عن تجربة مختلفة تماما يعيشها خلال كأس العالم 2026، إذ لا تقتصر البطولة على ما يحدث داخل المستطيل الأخضر فقط، بل تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، بين ضغوط الإعلام، وتفاعل الجماهير، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على اللاعبين.

ومع ذلك، يصر على أن الأولوية تبقى دائما لما يحدث على أرض الملعب، حيث تُحسم كل التفاصيل.

ويؤكد رودريغو في حديثه لصحيفة ذا غارديان أن اللاعب في كأس العالم يعيش تحت ضغط استثنائي لا يشبه أي بطولة أخرى، لأن "قميص البرازيل لا يمنحك فقط الفخر، بل يفرض عليك مسؤولية ثقيلة تجاه تاريخ المنتخب وجماهيره”، على حد تعبيره. ويضيف أن هذا الضغط قد يكون مرهقا نفسيا، لكنه في الوقت نفسه يتحول إلى دافع إيجابي يدفع اللاعب لتقديم أقصى ما لديه.

يصف رودريغو المشاركة في كأس العالم بأنها تجربة استثنائية تتطلب انضباطا كاملا، إذ يعيش اللاعب داخل نظام مغلق تقريبا: فندق، تدريبات، وتنقلات بين الملاعب، وكل شيء يتمحور حول المباراة المقبلة.

ويقارن ذلك بما يعيشه في نسخة 2026، حيث يتواجد خارج الملعب بسبب التعافي من إصابة، ما منحه زاوية رؤية مختلفة، أقرب إلى عالم اللقاءات والفعاليات الجانبية التي تجمع أساطير اللعبة عبر الأجيال.

في إحدى محطات البطولة بنيويورك، يروي رودريغو كيف التقى بعدد من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين، مثل مارسيلو، كاكا، بول بوغبا، وزين الدين زيدان، في أجواء غير رسمية جمعت بين الأجيال المختلفة حول شغف واحد هو كرة القدم.

هذه اللقاءات، رغم طابعها الاجتماعي، كانت فرصة لتبادل الخبرات والحديث عن ذكريات المونديال وتفاصيله التي لا تظهر عادة أمام الجمهور.

لكن رغم هذا الجانب الإنساني والاحتفالي، يعود رودريغو ليؤكد أن كأس العالم لا ترحم داخل الملعب. فالمباريات لا تُقاس باسم الخصم أو حجمه، بل بالتركيز والانضباط في كل مواجهة على حدة. النتيجة قد تتغير من مباراة لأخرى، ولا شيء مضمون، فالفوز الكبير لا يعني استمرار التفوق، كما أن التعثر في البداية لا يعني نهاية الطريق.

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ويختم الفكرة بالتأكيد على أن ارتداء قميص البرازيل مسؤولية ثقيلة تمنح اللاعب ضغطا كبيرا لكنه إيجابي في الوقت نفسه، لأن الهدف النهائي يبقى واحدا: تقديم كل ما يمكن داخل الملعب، والقتال من أجل المنتخب حتى اللحظة الأخيرة، بعيدا عن كل الضوضاء الخارجية.