رقم غريب لبطولة في بدايتها.. عاصفة بطاقات حمراء في مونديال 2026

حين أسدلت قطر الستار على مونديال 2022، لم يكن الإبهار التنظيمي هو العنوان الوحيد، بل سجلت البطولة حضورا لافتا في "الانضباط الميداني"، إذ لم يشهر الحكام البطاقة الحمراء سوى 4 مرات فقط طوال 64 مباراة، في رقم اعتُبر آنذاك من بين الأقل في تاريخ المونديال الحديث.

لكن، ومع دوران عجلة المونديال الحالي، يبدو أن "لغة البطاقات" بدأت تتحدث بلهجة أكثر حدة، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت البطولة تشهد تحولا في الأسلوب التحكيمي أو في انضباط اللاعبين تحت ضغوط الأدوار التنافسية.

افتُتحت البطولة بمشهد درامي غير مسبوق في تاريخ المونديال؛ فخلال المباراة الافتتاحية التي جمعت المكسيك وجنوب أفريقيا، اشتعل فتيل التوتر مبكرا ليُشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه ثلاثة لاعبين دفعة واحدة، في واقعة هي الأكثر غزارة في تاريخ البطولات الافتتاحية للمونديال، إذ طُرد من جانب جنوب أفريقيا كل من سيفيليلو سيثولي وثيمبا زواني، بينما تلقى سيزار مونتيس البطاقة ذاتها من جانب المكسيك.

ولم يتوقف هذا المسلسل عند المباراة الافتتاحية، بل امتد ليشمل مواجهات أخرى؛ إذ تعرّض البوسني طارق محارموفيتش للطرد أمام سويسرا بعد إعاقة فرصة محققة للتسجيل.

كما شهدت المواجهة القطرية – الكندية حالة من الشد والجذب انتهت بخروج ثنائي المنتخب القطري، همام أحمد وعاصم ماديبو، بالبطاقة الحمراء، ما يضع المتابعين أمام تساؤلات جدية حول ما إذا كانت البطولة تشهد تحولا جذريا في الأسلوب التحكيمي أو في انضباط اللاعبين تحت ضغوط المنافسة العالية.