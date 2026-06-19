رياضة|بطولات عالمية

بالفيديو.. رئيسة المكسيك توثق احتفالها بهدف التأهل لدور الـ32 بالمونديال

حفظ

epa13048548 Mexican fans react during the broadcast of the 2026 FIFA World Cup match between Mexico and South Korea at the Fan Fest in Monterrey, Mexico, 18 June 2026. EPA/Miguel Sierra
احتفال الجماهير المكسيكية بتأهل منتخبها المبكر إلى الدور الثاني من مونديال 2026 (الأوروبية)
Published On 19/6/2026

تفاعلت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم مع الإنجاز الرياضي لمنتخب بلادها في مونديال عام 2026، بتوثيق الأجواء الحماسية والبهجة التي عاشتها بالتزامن مع الفوز الثمين على المنتخب الكوري الجنوبي وحسم بطاقة العبور رسميا إلى الدور المقبل.

وشاركت رئيسة المكسيك عبر حسابها بمنصة إكس، صباح اليوم الجمعة، مقطعا مرئيا يرصد لحظة احتفالها بالهدف المكسيكي الحاسم في مرمى كوريا الجنوبية، وهو الهدف الذي أعلن رسميا صعود المنتخب إلى دور الـ 32 من منافسات كأس العالم.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وعلقت شينباوم على الفوز والتأهل في تدوينة لها قائلة: "تهانينا الحارة لمنتخبنا الوطني. إن انتصاركم يملأ المكسيك بأكملها بالفخر"

وكان المنتخب المكسيكي قد خاض مواجهته المونديالية الثانية أمام نظيره الكوري الجنوبي على أرضية ملعب غوادالاخارا، في قمة كروية حبست الأنفاس لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي جنوب أفريقيا والتشيك، لينجح أصحاب الأرض في خطف صدارة المجموعة وضمان التأهل مبكرا.

المصدر: الصحافة الأجنبية

إعلان