بالفيديو.. رئيسة المكسيك توثق احتفالها بهدف التأهل لدور الـ32 بالمونديال

تفاعلت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم مع الإنجاز الرياضي لمنتخب بلادها في مونديال عام 2026، بتوثيق الأجواء الحماسية والبهجة التي عاشتها بالتزامن مع الفوز الثمين على المنتخب الكوري الجنوبي وحسم بطاقة العبور رسميا إلى الدور المقبل.

وشاركت رئيسة المكسيك عبر حسابها بمنصة إكس، صباح اليوم الجمعة، مقطعا مرئيا يرصد لحظة احتفالها بالهدف المكسيكي الحاسم في مرمى كوريا الجنوبية، وهو الهدف الذي أعلن رسميا صعود المنتخب إلى دور الـ 32 من منافسات كأس العالم.

وعلقت شينباوم على الفوز والتأهل في تدوينة لها قائلة: "تهانينا الحارة لمنتخبنا الوطني. إن انتصاركم يملأ المكسيك بأكملها بالفخر"

وكان المنتخب المكسيكي قد خاض مواجهته المونديالية الثانية أمام نظيره الكوري الجنوبي على أرضية ملعب غوادالاخارا، في قمة كروية حبست الأنفاس لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي جنوب أفريقيا والتشيك، لينجح أصحاب الأرض في خطف صدارة المجموعة وضمان التأهل مبكرا.