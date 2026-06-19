بالفيديو.. المونديال يخطف الأضواء من عروسين في أوزبكستان

تحولت مباراة منتخب أوزبكستان في افتتاح مشاركته التاريخية في كأس العالم 2026 أمام كولومبيا إلى حدث وطني شامل، تجاوز حدود الملاعب ليصل إلى المدارس، أماكن العمل… وحتى حفلات الزفاف، في مشهد يعكس حجم الشغف الكروي الذي تعيشه البلاد.

داخل إحدى حفلات الزفاف، لم يتردد الضيوف في التجمّع أمام شاشة كبيرة لمتابعة اللقاء، في صورة تختصر حالة حمّى المونديال التي اجتاحت البلاد بالكامل مع أول ظهور تاريخي للمنتخب الأوزبكستاني في نهائيات كأس العالم.

شاشات عملاقة في كل مكان

الاستعدادات كانت غير مسبوقة داخل البلاد. السلطات المحلية والمدارس والمجالس البلدية قامت بتركيب شاشات عملاقة في الساحات العامة والمدارس، حيث تم تخصيص أكثر من 200 مؤسسة تعليمية لعرض المباراة، ما سمح للتلاميذ والأولياء والمواطنين بمتابعة الحدث معا في أجواء عائلية.

في العاصمة طشقند، تم إنشاء مناطق جماهيرية في جميع الأحياء، إضافة إلى فضاء رئيسي داخل ملعب بونيودكور الذي استوعب آلاف المشجعين في بث جماعي للمباراة التي انطلقت في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

مسؤولون في وزارة التعليم أكدوا أن الهدف من هذه المبادرات هو جعل المباراة تجربة وطنية موحدة، حيث قال أحدهم إن "المسألة تمثل فخرا وكرامة في قلوب كل أوزبكي".

كما ظهرت ألوان المنتخب في الشوارع والمحلات التجارية والمقاهي، إلى جانب صور التميمة الرسمية (الذئب الأبيض بيك)، التي أصبحت رمزا لحملة الدعم الشعبي للمنتخب.

حتى الشركات الخاصة انخرطت في الحدث. بعض المؤسسات أعلنت عن تجمعات داخل مقراتها لمتابعة المباراة قبل بداية الدوام الرسمي، في خطوة تعكس حجم التأثير الذي أحدثه التأهل التاريخي.

حلم بدأ يتحقق

رغم صعوبة المهمة، يرى مشجعون أن مجرد الوصول إلى كأس العالم يعتبر إنجازا بحد ذاته. البعض عبر عن أمله في تجاوز دور المجموعات، بينما أكد آخرون أن اللحظة الأهم هي رؤية المنتخب لأول مرة على هذا المسرح العالمي.

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في أوزبكستان اليوم، لا يتعلق الأمر فقط بكرة القدم… بل بلحظة وطنية توحد ملايين الأشخاص أمام شاشة واحدة، في بلد يعيش أول فصوله في الحلم العالمي.