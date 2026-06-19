رياضة|كأس العالم 2026

تحقيق أمني إثر إطلاق نار استهدف مشجعين قبل مباراة الأرجنتين والجزائر

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 An Argentina fan walks past military police outside the stadium before the match REUTERS/Siphiwe Sibeko
طلقات نارية استهدفت جماهير قبل مباراة الأرجنتين والجزائر (رويترز)
Published On 19/6/2026

فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا واسعا بعد حادثة إطلاق نار وقعت الثلاثاء في مدينة كانساس سيتي، على هامش مباراة الأرجنتين والجزائر (3-0) ضمن كأس العالم 2026، وأسفرت عن حالة من الذعر بين المشجعين.

ووفق المعطيات الأولية، كان عدد من المشجعين الأرجنتينيين يستقلون سيارة أجرة عبر تطبيق "أوبر" في طريقهم إلى ملعب أروهيد عندما اقتربت منهم سيارة أخرى، قبل أن يطلق ركابها النار باتجاههم مرتين.

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الحادث لم يسفر عن إصابات بين المشجعين، لكن سائق السيارة أُصيب في ساقه، ما استدعى تدخلا طبيا عاجلا ونقله إلى المستشفى. أحد المشجعين أكد لصحيفة لا ناسيون (La Nación) أنه لاحظ آثار الرصاص بعد التوقف المفاجئ للمركبة.

الشرطة المحلية أوضحت أيضا أن سلسلة حوادث إطلاق نار وقعت في الطريق نفسه خلال فترة زمنية قصيرة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، في وقت لا تشير فيه التحقيقات الأولية إلى أي علاقة مباشرة للحادث بفعاليات البطولة.

وتواصل السلطات الأمريكية عمليات البحث عن المشتبه به الرئيسي، وسط حالة استنفار أمني في محيط المدينة والملاعب المستضيفة للمباريات.

المصدر: الصحافة الفرنسية

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