تحقيق أمني إثر إطلاق نار استهدف مشجعين قبل مباراة الأرجنتين والجزائر

فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا واسعا بعد حادثة إطلاق نار وقعت الثلاثاء في مدينة كانساس سيتي، على هامش مباراة الأرجنتين والجزائر (3-0) ضمن كأس العالم 2026، وأسفرت عن حالة من الذعر بين المشجعين.

ووفق المعطيات الأولية، كان عدد من المشجعين الأرجنتينيين يستقلون سيارة أجرة عبر تطبيق "أوبر" في طريقهم إلى ملعب أروهيد عندما اقتربت منهم سيارة أخرى، قبل أن يطلق ركابها النار باتجاههم مرتين.

الحادث لم يسفر عن إصابات بين المشجعين، لكن سائق السيارة أُصيب في ساقه، ما استدعى تدخلا طبيا عاجلا ونقله إلى المستشفى. أحد المشجعين أكد لصحيفة لا ناسيون (La Nación) أنه لاحظ آثار الرصاص بعد التوقف المفاجئ للمركبة.

الشرطة المحلية أوضحت أيضا أن سلسلة حوادث إطلاق نار وقعت في الطريق نفسه خلال فترة زمنية قصيرة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، في وقت لا تشير فيه التحقيقات الأولية إلى أي علاقة مباشرة للحادث بفعاليات البطولة.

وتواصل السلطات الأمريكية عمليات البحث عن المشتبه به الرئيسي، وسط حالة استنفار أمني في محيط المدينة والملاعب المستضيفة للمباريات.