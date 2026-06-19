تهديد من الأعلى.. الأمن الأمريكي يصادر 50 مسيرة قرب مواقع المونديال

كشف وزير الأمن الداخلي الأمريكي، ماركوين مولين، الخميس، أن الوكالات الاتحادية صادرت أكثر ⁠⁠من 50 طائرة مسيّرة بالقرب من مواقع كأس العالم لكرة القدم منذ ‌‌انطلاق البطولة الأسبوع الماضي.

وفي كانساس سيتي، اعترض فريق مشترك من السلطات الاتحادية والمحلية لمكافحة الطائرات المسيّرة 8 ⁠⁠طائرات أمس الأربعاء ⁠⁠خلال فعاليات لكأس العالم 2026 أقيمت في ملعب كانساس سيتي ⁠⁠ومهرجان مشجعي الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

وحظرت ⁠⁠إدارة الطيران ⁠⁠الاتحادية تحليق مسيّرات أعلى ملاعب تقام فيها مباريات كأس العالم ‌‌2026 وفعاليات المشجعين المرتبطة بها في جميع أنحاء ‌‌الولايات ‌‌المتحدة لتعزيز الإجراءات الأمنية.

حادثة مؤسفة

وجاء تصريح مولين غداة واقعة وصفت بالمؤسفة، الأربعاء، حين رُصدت طائرة مسيّرة تحلق فوق حصة تدريب كوريا الجنوبية قبل مباراتها المرتقبة أمام أحد مضيفي كأس العالم، المكسيك.

ووصف مدرب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ-بو الحادثة بأنها "مؤسفة".

غير أن تحضيرات المنتخب الكوري الجنوبي للمباراة ضد المكسيك في غوادالاخارا الخميس، تعطلت بسبب الحادثة، التي أثارت مخاوف من عملية تجسس، مع تقارير تفيد بأن الجيش المكسيكي أسقط الطائرة المسيّرة.

وقال المدرب: "خلال تدريبنا أمس كانت هناك طائرة مسيّرة في السماء، وعلمنا بذلك. لكن لحسن الحظ كان ذلك قبل أن نبدأ تدريبنا التكتيكي، لذلك لم يؤثر علينا بشكل كبير".

وأضاف في مؤتمر صحافي: "ولكن بينما كنا نستعد للمباراة، كان ذلك هو التوقيت الأهم، لذا ما حدث كان مؤسفا".

ولم ترد السلطات الاتحادية المكسيكية على الفور على طلب للتعليق، فيما أفاد مسؤولون في ولاية خاليسكو بأنهم لا يملكون سجلا رسميا للحادثة.

وقد حُظرت رحلات الطائرات المسيّرة فوق الملاعب والمنشآت التي تستضيف مباريات وأنشطة كأس العالم في المكسيك أيضا.